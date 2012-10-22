مربیان فنی و حرفه ای همدان در دوره های بازآموزی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: در سه ماهه سوم سال جاری 101دوره آموزش فنی و حرفه ای ویژه روستائیان استان همدان برگزار می شود.

مهدی باقری افزود: آموزش های روستایی با هدف ارتقا مهارت روستاییان و افزایش بهره وری شاغلین در مناطق روستایی ارائه می شود.

باقری ارائه آموزش های مهارتی در روستاها، افزایش دسترسی و توسعه آموزش های مهارتی و جبران کمبود مراکز ثابت فنی و حرفه ای درنقاط دوردست را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد

وی اعلام کرد: این دوره های آموزشی شامل انواع رشته های کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی، رشته های خدماتی و رشته های صنعتی ویژه زنان و مردان مناطق روستایی است.

وی افزود: پرورش دهنده زنبور عسل، پرورش دهنده توت فرنگی، پرورش دهنده قارچ دکمه ای و صدفی، پرورش دهنده گیاهان دارویی، پرورش دهنده بوقلمون، پرورش دهنده گوسفند، پرورش دهنده ماهی قزل آلا با آب چاه، پیوند زن درختان باغی و سرویسکار و نگهدار تراکتور و تیلر، تعمیرکار ماشین آلات و ادوات کشاورزی و سرویسکار و نگهدار سم پاش ها ازجمله آموزش های فنی و حرفه ای حوزه کشاورزی در مناطق روستائی است.

باقری ادامه داد: پرده دوز، کاربر رایانه، کارگر مرغداری صنعتی، کشتکار گندم، کارور و نصاب سیستم های آبیاری بارانی، نهال کار مراتع، مدیر واحد پرورش بلدرچین ، مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی و گاو شیری و مدیر دفع آفات و امراض گیاهان زراعی-باغی دیگر حرفه های برنامه ریزی شده برای فصل پاییز روستائیان استان است.

وی با اشاره به ارائه آموزش های رایگان در بیش از 60 روستای استان همدان بیان داشت: روستای پاوان، جنت آباد، تجرک، فیض آباد، خوش آباد، گل تپه، شیرین سو، شوشاب، مهاجران، کوریجان، پرلوک، روستای طاوه، روستای مبارک آباد، روستای برفجین، روستای نگارخاتون و ابرومند از جمله مناطق تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای در سه ماهه سوم سال هستند.

مربیان همدانی دو هزار نفر- ساعت دوره بازآموزی طی کردند

رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: در نیمه نخست سال جاری مربیان این مرکز دو هزار و 36 نفر- ساعت دوره های بازآموزی گذراندند.

رضا زارعی گفت: به منظور ارتقا دانش و مهارت مربیان متناسب با فناوری های جدید هر ساله مربیان این سازمان در دوره های بازآموزی شرکت می کنند.

زارعی افزود: این آموزش ها در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای که بزرگترین و مهم ترین مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی پیشرفته در سطح کشور و منطقه است، برگزار می شود.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نیز 64 نفر از مربیان استان همدان از دوره های بازآموزی این مرکز بهره مند شدند.

رئیس اداره آموزش،پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای همدان درخصوص دوره های گذرانیده مربیان اظهار داشت: دوره مولد قدرت تخصصی، سیستم فنربندی و تعلیق، خودروهای هیبریدی و فناوریهای جدید در صنعت خودرو، بازرسی جوش به روش رادیو گرافی RT ، نصب و عیب یابی سیستم های گازسوز خودرو CNG ، تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان از جمله دوره هایی است که مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در مرکز تربیت مربی آموزش دیدند.

رضا زارعی با بیان اینکه این آموزش ها از 16 تا 60 ساعت است،اضافه کرد: ماشینکاری با نرم افزار Slid Work ، کاربرد GPS در علوم کشاورزی، مدار الکتریکی والکترونیکی سیستمهای برودتی لوازم خانگی و تجاری، طراحی و مدلسازی با اتوکد پیشرفته2010، آشنایی با نرم افزار Matlab و طراحی معماری با نرم افزار Sketchup از دیگر دوره ها است.

183 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان همدان فعالیت می کنند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: هم اکنون 183 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد با مجوز و تحت نظارت این اداره کل فعالیت می کنند.

مهدی باقری افزود: باتوجه به لزوم بهره مندی فن و حرفه برای تمام اقشار، بخشی از آموزش های مهارتی موردنیاز جامعه توسط بخش خصوصی ارائه می شود.

وی با بیان اینکه این تعداد آموزشگاه 23 رشته متنوع آموزش فنی و حرفه ای را پوشش می دهند، افزود: امور مالی و بازرگانی، الکترونیک، بهداشت و ایمنی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات، گردشگری، مراقبت و زیبایی، طراحی دوخت، اتومکانیک، الکترونیک، عمران، برق،مخابرات، معدن، کنترل ابزاردقیق و صنایع غذایی از جمله رشته ایی است که در آموزشگاه های آزاد آموزش داده می شوند.

مهدی باقری درخصوص میزان آموزش های مهارتی ارائه شده اعلام کرد: بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر-ساعت آموزش در آموزشگاه های آزاد ارائه شده است که بیشترین متقاضی آموزش در رشته های زیرمجموعه فناوری اطلاعات است.

وی عنوان کرد: آموزش دیدگان در این بخش پس از پایان دوره آموزشی در آزمون های سنجش مهارت شرکت کرده و در صورت قبولی گواهینامه مهارت دریافت می کنند.