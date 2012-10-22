  1. فرهنگ و ادب
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

بزرگداشت گارسیا مارکز با 40 هزار پوستر در مکزیک

بزرگداشت گارسیا مارکز با 40 هزار پوستر در مکزیک

مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک به مناسبت 50 سال زندگی گابریل گارسیا مارکز نویسنده بزرگ کلمبیایی در این شهر، برنامه ویژه‌ای برای تجلیل از او ترتیب داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مقامات این شهر بزرگ قصد دارند تا با ارایه و نمایش 40 هزار پوستر به افتخار او، از زندگی و آثار این نویسنده برجسته آمریکای لاتین تجلیل کنند.

این پوسترها دو رو طراحی شده و در یک سمت نقل قول‌هایی از کتاب‌های او یا مطالبی که از سوی چهره‌های سرشناس درباره آثار او بیان شده، درج شده است و سمت دیگر این پوسترها تصاویری از مارکز چاپ می‌شود. در مجموع 10 تصویر از دوره‌های جوانی تا اکنون که او 85 ساله است، برای این پوسترها انتخاب شده است.

به این ترتیب می‌توان گفت این پوسترها از یک سو بخش‌های مختلف آثار برجسته این نویسنده را ارایه می‌کنند و در مجموع مروری بر آثار و زندگی او محسوب می‌شوند.

گابریل گارسیا مارکز که به عنوان استاد رئالیسم جادویی شناخته می‌شود، سال 1982 جایزه نوبل ادبیات را برای رمان «صد سال تنهایی» دریافت کرد. او به دلیل فشارهای سیاسی سال‌های خفقان در کشورش کلمبیا، اکنون 50 سال است که در مکزیک زندگی می‌کند.

کد مطلب 1725854

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