به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه در نشست تخصصی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ عشایر استان کرمانشاه، زمان‌بندی جابه‌جایی پاییزه عشایر برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد. بر اساس مصوبات این نشست، کوچ دام از مراتع ییلاقی از اول آبان‌ماه آغاز می‌شود و ورود دام به مراتع قشلاقی از ۳۰ آبان‌ماه مجاز خواهد بود.

این نشست با حضور هوشنگ زنگنه، معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بهزاد رستمی، رئیس اداره امور مراتع و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد و در آن، راهکارهای تنظیم زمان ورود و خروج دام، رعایت ضوابط بهره‌برداری از مراتع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.

بهزاد رستمی با اشاره به اهمیت زمان‌بندی کوچ و مدیریت چرا اظهار کرد: تعیین زمان مناسب برای جابه‌جایی دام و رعایت تقویم مصوب، در حفاظت از پوشش گیاهی، فراهم شدن فرصت تجدید حیات گیاهان مرتعی و بهره‌برداری پایدار از این منابع نقش مؤثری دارد.

وی افزود: زمان کوچ و ظرفیت مجاز چرای دام در هر سامان عرفی باید با توجه به شرایط مرتع، ضوابط بهره‌برداری و مفاد پروانه چرای دام مشخص شود تا از ورود زودهنگام دام و چرای بیش از ظرفیت مراتع جلوگیری شود.

بر اساس تقویم مصوب، اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ زمان آغاز حرکت دام از مراتع ییلاقی و ۳۰ آبان‌ماه زمان مجاز ورود به مراتع قشلاقی تعیین شده است. همچنین از عشایر خواسته شده در مسیر کوچ، از پس‌چر مزارع و علوفه تأمین‌شده برای تغذیه دام استفاده کنند تا فشار چرای مستقیم بر مراتع کاهش یابد.

در بخش دیگری از این نشست، جلیلیان، معاون اداره‌کل امور عشایری استان، گزارشی از خدمات پشتیبانی این مجموعه ارائه کرد. آبرسانی، توزیع آرد، سیلندر گاز مایع و نفت سفید، تأمین نهاده‌های دامی، ساخت مخازن ذخیره آب و آبشخور، تیغه‌زنی ۵۵۰ کیلومتر از راه‌های عشایری و اختصاص ۳۵۰ دستگاه پنل خورشیدی از جمله اقدامات اعلام‌شده برای حمایت از جامعه عشایری بود.

قربانی، معاون صداوسیمای مرکز کرمانشاه نیز آمادگی این مجموعه را برای اطلاع‌رسانی درباره تقویم کوچ و ضرورت رعایت مقررات مدیریت چرا اعلام کرد. داودی، مسئول قرنطینه دامپزشکی استان، هم بر لزوم بررسی وضعیت بهداشتی دام‌ها پیش از آغاز کوچ و استقرار در مناطق قشلاقی تأکید کرد و رعایت ضوابط دامپزشکی را در پیشگیری از انتشار بیماری‌های دامی ضروری دانست.

هوشنگ زنگنه، معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، در پایان نشست، اجرای دقیق تقویم کوچ، رعایت ظرفیت مجاز چرا، پایبندی به مفاد پروانه‌های بهره‌برداری و تداوم هماهنگی دستگاه‌های مسئول را از الزامات مدیریت پایدار مراتع برشمرد.

وی تأکید کرد: رعایت این ضوابط با کاهش فشار چرای دام در دوره‌های حساس رشد و بازسازی پوشش گیاهی، به حفظ توان تولیدی مراتع و پایداری بهره‌برداری از این منابع در بلندمدت کمک می‌کند.