هنرستان خیرساز "امام رضا(ع) "افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس عصر دوشنبه در مراسم افتتاح هنرستان فنی خیر ساز "امام رضا(ع)" در شهر صدرا گفت: هنرستان خیر ساز امام رضا(ع) به نمایندگی از 30 پروژه آموزشی مردمی، مشارکتی استان فارس به بهره برداری رسید.

احمد دست نیان ادامه داد: این 30 مدرسه در مجموع شامل 252 کلاس درس و 36 هزار و 500 مترمربع مساحت زیربناست که با همت خیرین مدرسه ساز و دولت ساخته شده اند.

وی تصریح کرد: هنرستان فنی" امام رضا(ع)"در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع ساخته شده و دارای دو هزار و 200 متر مربع زیربنای آموزشی شامل هشت کلاس درس، نمازخانه ، کتابخانه، آزمایشگاه و شش کارگاه است که با هزینه دو میلیارد تومان توسط مرتضی و محسن توحیدیان بنا شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس تاکید کرد: این مدرسه سومین مکان آموزشی است که توسط خانواده توحیدیان بنا می شود که به دلیل بهره مندی این مکان از نام امام رضا(ع) تلاش گردیده درساختمان مدرسه از معماری حرم ثامن الائمه استفاده شود.