مدرسه خیرساز روستای ارمنی بلاغی بوکان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیر آموزش و پرورش بوکان پیش از ظهر دوشنبه آیین بهره برداری از این مدرسه گفت: علمیات ساخت این مدرسه در زمینی به مساحت ۱۵۷ مترمربع از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود و برای تکمیل و تجهیز آن ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

انور ملارحیمی افزود: با بهره‌برداری از این مدرسه، ۳۳ نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی این روستا از فضای آموزشی استاندارد بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه این مدرسه روستایی با همت و مساعدت یکی از خیرین مدرسه‌ساز این شهرستان به نام حاجی عبدالله آدمی به بهره برداری رسید، گفت: این دومین مدرسه‌ای است که توسط این خیر احداث می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش بوکان همچنین به بازدید معاون رییس جمهور از هنرستان در دست ساخت این شهرستان هم اشاره و بیان کرد: این هنرستان کشاورزی در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۹۰۰ مترمربع و زیربنای سه هزار و ۲۰۰ مترمربع دارای ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی است.

ملارحیمی اظهار کرد: این هنرستان دارای یک ساختمان آموزشی ۱۸ کلاسه، چهار کارگاه آموزشی و یک سوله ورزشی است که تاکنون برای آن ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: آیین بهره‌برداری از این هنرستان کشاورزی پسرانه در دهه فجر امسال برگزار می‌شود.

عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور با هدف افتتاح و اجرای چندین طرح عمرانی و توسعه‌ای، صبح روز دوشنبه از طریق فرودگاه ارومیه وارد آذربایجان‌غربی شد.