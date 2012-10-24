اورژانس اردبیل در امداد کوهستانی با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر زاده ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان تصریح کرد: آمبولانسهای موجود در مراکز فوریتهای پزشکی اردبیل برای امداد کوهستانی مناسب نیست.

وی ادامه داد: برای امداد کوهستانی لازم است از آمبولانسهای شاسی بلند و دو دیفرانسیل استفاده شود که در حال حاضر نمونه آن در استان موجود نیست.

جعفر زاده مهمترین مناطقی که در هنگام امداد با مشکل مواجه اند را گردنه ها، مناطق کوهستانی و جاده سرچم برشمرد و افزود: در صورتی که نیاز تیم فوریتهای پزشکی به آمبولانسهای لازم تامین شود می تواند در کاهش آمار تلفات و اثرات سوانح تاثیر گذار باشد.

به گفته وی در حال حاضر برای هر 50 هزار نفر جمعیت یک پایگاه و یک دستگاه آمبولانس در سطح استان موجود است که با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.



افزایش 4.3 درصدی تصادفات جاده ای در اردبیل

جعفر زاده همچنین با اشاره به افزایش تصادفات جاده ای در این استان تصریح کرد: آمار تصادفات جاده ای اردبیل در شش ماهه سال گذشته دو هزار و 341 مورد بود که امسال با رشد 4.3 درصدی به دو هزار و 442 مورد رسیده است.

وی با اشاره به طرحهای امداد نوروزی، امداد تابستانی، امداد مدارس و امداد زمستانی اضافه کرد: نیروهای اورژانس 115 در تمامی ساعات شبانه روز آماده امداد رسانی هستند و در برخی موارد توانسته اند حتی از استانداردهای جهانی نیز پیشی بگیرند.

زمان شش دقیقه ای میانگین حضور در محل حادثه

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با بیان اینکه میانگین رسیدن به محل حادثه برای حوادث شهری 10 دقیقه و برای حوادث جاده ای 15 دقیقه است، تصریح کرد: میانگین حضور در محل حوادث شهری برای اردبیل شش دقیقه و 22 ثانیه و برای حوادث جاده ای 10 دقیقه است.

وی افزود: اعزام به محل حادثه شهری در کمتر از یک دقیقه و حوادث جاده ای در کمتر از دو دقیقه است که در صورت سهل انگاری ماموران با فرد خاطی برخورد خواهد شد.