اعتراض مردم مکزیک به نصب مجسمه حیدر علی اف در مکزیکوسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " ای بی سی نیوز" ، نصب مجسمه " حیدر علی اف" رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان که با پرداخت پول از سوی دولت آذربایجان به دولت مکزیک در پارکی در مکزیکوسیتی صورت گرفته است با اعتراض شهروندان این کشور روبرو شده است.

یکی از شهروندان این کشور به خبرنگار بی بی سی در این خصوص گفته است چرا باید مجسمه فردی دیکتاتور که سابقه زندانی کردن و شکنجه کردن مخالفانش را دارد در کنار مجسمه آزادیخواهانی مثل گانی یا مارتین لوترکینگ نصب شود.

یک خبرنگار محلی در این خصوص گفت : دولت مکزیک فکر کرده است که مردم مکزیک " حیدر علی اف " را نمی شناسند پس می تواند با گرفتن پول از سفارت آذربایجان اجازه نصب این مجسمه را دهد.

به گزارش خبرنگار بی بی سی، با وجود اعتراض متفکران و روشنفکران مکزیکی به این اقدام دولت هنوز مجسمه این دیکتاتور برپا است، اما برای تصمیم گیری در این خصوص دولت مکزیک کمیته ای را تشکیل داده است تا در این خصوص تصمیم گیری کند.

گفته می شود سفارت آذربایجان برای جلب نظر دولت مکزیک برای نصب این مجسمه مبلغ، پنج میلیون دلار برای بازسازی پارک های شهر مکزیکوسیتی به دولت این کشور پول پرداخت کرده است.

حیدر علی اف رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان پدر الهام علی اف رئیس جمهور فعلی این کشور است که با اجرای یک کودتا قدرت را در این جمهوری باقیمانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دست گرفت.