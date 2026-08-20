به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در همایش «مسجد شایسته؛ پایگاه مقاومت و خونخواهی» که ظهر پنج شنبه در مسجد جامع شیروان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی آمریکا از جنگ با ایران، جلوگیری از پیشرفت توان علمی کشور است و آنان با بهانه قرار دادن موضوع بمب هسته‌ای تلاش می‌کنند ایران را جزو کشورهای عقب‌مانده قرار دهند.

وی افزود: امروز مسئله هسته‌ای فراتر از مسئله نفت در زمان دکتر مصدق است و همان‌گونه که در آن برهه نفت را ماده‌ای بی‌ارزش و به‌دردنخور ارزیابی می‌کردند، امروز نیز تلاش می‌شود مسئله هسته‌ای و دستاوردهای علمی کشور بی‌ارزش جلوه داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به پیام عاشورا گفت: پیام عاشورا ایستادگی در برابر ظلم و هرگز تن ندادن به زور و زیاده‌خواهی است و این آموزه‌ها پس از گذشت قرن‌ها همچنان جاری و ساری بوده و اسلام را زنده نگه داشته است.

وی ادامه داد: اگر امام حسین(ع) قیام نمی‌کرد، اساس دین با تهدیدی جدی مواجه می‌شد، اما یاران حضرت مانند حضرت ابوالفضل عباس(ع) با شناخت کامل از امام خود، رسالتشان را به‌درستی انجام دادند.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به موضع رهبر شهید در خصوص تجربه برجام بیان کرد: در آن دوران رهبر شهید بر غیرقابل اعتماد بودن دشمن تأکید داشتند، اما برخی تحلیلگران بر این باور بودند که توافق به نفع ملت است.

وی تصریح کرد: با گذشت زمان مشخص شد هشدار اولیه رهبری صحیح بود و سال‌ها تلاش نتیجه‌ای جز طولانی شدن این ماجرا نداشت و امروز نیز باید تحلیل ما با تحلیل رهبر معظم انقلاب هماهنگ باشد.

همایش «مسجد شایسته؛ پایگاه مقاومت و خونخواهی» همزمان با روز جهانی مسجد و مراسم چهلمین روز تدفین امام شهید، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی، امام جمعه شیروان و حجت‌الاسلام خانی، رئیس مرکز امور مساجد خراسان شمالی در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.