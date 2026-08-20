آغاز رقابت بیش از ۱۵ هزار داوطلب کنکور سراسری در قزوین

به گزرش خبرنگار مهر، رقابت داوطلبان کنکور سراسری در استان قزوین از امروز آغاز شده و آزمون گروه‌های مختلف آزمایشی بر اساس برنامه زمان‌بندی در هشت حوزه امتحانی استان برگزار می‌شود.

امروز آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در نوبت بعدازظهر برگزار خواهد شد و داوطلبان گروه‌های علوم انسانی و ریاضی و فنی نیز صبح فردا در آزمون سراسری شرکت می‌کنند.

در مجموع ۱۵ هزار و ۱۴۴ داوطلب قزوینی در این دوره از آزمون سراسری حضور دارند که ۱۰ هزار و ۹۴ نفر از آنها زن و پنج هزار و ۵۰ نفر مرد هستند؛ آماری که نشان می‌دهد سهم داوطلبان زن بیش از دو برابر داوطلبان مرد است.

در میان گروه‌های آزمایشی، علوم تجربی با ۶ هزار و ۴۹۳ داوطلب بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان را دارد و پس از آن سایر گروه‌ها قرار گرفته‌اند.

گروه آزمایشی هنر نیز با ۷۳۹ داوطلب، کمترین تعداد شرکت‌کنندگان را در استان قزوین به خود اختصاص داده است.

آزمون سراسری در قزوین در هشت حوزه امتحانی برگزار می‌شود و داوطلبان گروه‌های مختلف طی دو روز در این رقابت علمی حضور خواهند داشت.