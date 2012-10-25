948 واحد مسکونی در دهستان اسپیران آرماتور بندی شده است

محمود چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان تبریز در مدرسه شبانه روزی امام خمینی(ره) دهستان زلزله زده اسپیران با اعلام این خبر گفت: در این مناطق اقداماتی از قبیل شبکه گذاری بهداشتی انشعابات آب، مقاوم سازی سیم های برق چادری و جابجایی تیرهای برق، انجام گرفته است.

وی افزود: در این روستاها هزار و 750 قطعه چادر از خدمات برق رسانی بهره مند شده و نصب کنتورهای آب در این مناطق رایگان و بدون اخذ هیچگونه هزینه ای بعد از اتمام واحد و براساس گزارش بنیاد مسکن، صورت می گیرد.

چمنی افزود: 300 واحد دوازده متری اسکان موقت در این روستاها به زودی قابل بهره برداری بوده و در اختیار حادثه دیدگان قرار خواهد گرفت.

وی ضمن اظهار رضایت از خدمات بهداشتی ارائه شده در این روستاها تصریح کرد: تاکنون بیماری خاصی در این مناطق گزارش نشده و با نظارت مسئولان بر دفع بهداشتی فاضلاب، سمپاشی زمین ها، نمونه برداری از آب شرب، مراقبت از کودکان و زنان باردار و سالمند پیشگیری های لازم در خصوص بیماری های واگیر و غیرواگیر صورت گرفته است.

