به گزارش خبرنگار مهر، نفس و هر غیر الهی را در دشت و صحرای دل قربانی کرده و پاک و طاهر قدم در راه وصل دوست می گذاریم.

قربانی سنتی ماندگار از ازل از زمان حضرت آدم بوده و تا خاتم ادامه داشته و دارد. خوش یمن بوده و اعتقادات ریشه در سنت ها نیز دوانیده و در گوشه و کنار این مرز و بوم در مناسبات مختلف هم رسم قربانی به جا آورده می شود.

قربانی پله ای برای نزدیکی و تقرب به خدا

کارشناس مسائل مذهبی قربان را در کلام به نزدیکی و تقرب تعبیر کرده و می گوید: هر عبادتی که به قصد قربت انجام گیرد آنرا قربانی می گویند و حضرت ابراهیم هم به دلیل نزدیکی که در قربانی نفسش به خدا پیدا کرد، به عیدانه این موهبت، آن روز عید قربان نام گرفت.

حجت الاسلام سید محمد علی حسینی تشریح کرد: قربان یکی نزدیکی و تقرب به خدا و ایثار و فداکاری تعبیر می شود و دیگری در دستگیری از نیازمندان و حمایت از آنها نیز تاکید دارد به طوریکه در اسلام هم سفارش شده بخشی از احسان و قربانی خود را به نیازمندان اختصاص دهید.

قربانی سنتی ماندگار از آدم تا خاتم

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه سنت قربانی از آدم تا خاتم سنتی الهی بوده است، می گوید: قربانی سنتی ماندگار از حضرت آدم تا نسل ها پس از آن حضرت خاتم و تا به امروز بوده است که پامبران برای تقرب به خدا گوسفندی را قربانی می کردند.

وی یادآور می شود: قربانی که همواره فلسفه مبارزه با نفس را در خود نهان داشته و این مهم در مورد حضرت ابراهیم نیز برجسته بوده در زندگی تمامی پیامبران و معصومان نیز به گونه های مختلف روایت شده است.

حسینی نقل می کند: حضرت ادم از فرزندان خود هابیل و قابیل می خواهد که در راه خدا قربانی دهند و هابیل که چوپان بود یکی از گوسفندان خود را در راه خدا قربانی می کند و قابیل میوه های درختی را برای هدیه به درگاه باری تعالی به پدر خود می دهد که قربانی هابیل پذیرفته می شود و قربانی قابیل چنین نمی شود.

این کارشناس مذهبی همچنین به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرده و می گوید: در روایات امده است که روزی پیامبر (ص) نیز قربانی را در راه خدا داده و گوشت آنرا در میان نیازمندان و مستحقان قسمت می کند و تنها بخشی از ران آن برای مصرفشان باقی می ماند.

وی ادامه می دهد: عایشه در مقابل این عمل حضرت محمد (ص) شکایت کرده که از گوشت این قربانی چیزی برایمان باقی نماند و کاش کمی بیشتر از آن نگه می داشتید که پیامبر (ص) در پاسخ می گوید آنچه برایمان باقی نماند همان تکه رانی است که مصرف می کنیم و باقی همه خیر و برکت است.

قربانی؛ اعتقادی گره خورده در سنت های مردمی

قربانی دادن ها رسمی مبارک است که در سنت های مختلف مردمی این مرز و بوم هم ریشه دوانیده است و در مناسبات مختلف برای ارج و احترام قربانی می دهند.

اعتقادات تنها در دل نمانده و در زندگی آذربایجانی ها هم جاری است.

حاجیان در هر سال در عید قربان در خانه شان را به روی دوست و فامیل باز کرده و پذیرای آنها شده و برای رضای خدا قربانی داده و گوشت آنرا در میان مستحقان و دوست و آشنا احسان می کنند.

از سوی دیگر در برخی نقاط شهر و روستاهای این خطه از ایران زمین به رسم و سنت قدیم خانواده داماد برای تازه عروس خود قربانی و هدیای مختلف می برند که در این رابطه آیت ملکی از اهالی روستای عباس آباد ملکان می گوید: در روستای ما سنت ها همچنان زنده هستند و در روز عید قربان خانواده داماد برای عروس گوسفندی را به ودیعه برده و برای احترام و عزت او گوسفند را قربانی می کنند.

وی ادامه می دهد: در این روز خانواده عروس پذیرای داماد و خانواده اش می شود و روزی را به شادی گذرانده و شیرنی خورده و داماد برای تازه عروس خود به اندازه وسع مالی اش هدایای مختلفی می دهد.

آیت می گوید: در این روز اهالی روستا میهمان خانه حاجیان بوده و چای و شیرینی خورده و از خاطرات حج و عرفات و منا نقل کرده و آرزوی سفری دوباره برای یکدیگر می کنند.

رواج کیک های گوسفندی در شیرینی فروشی ها

در این روز و روزگار وضعیت اقتصادی هم در آیین و مراسم های سنتی نقش موثری دارد به طوریکه کیک های گوسفندی در شیرینی فروشی این روزها رواج یافته است.

محمد عزیززاده یکی از شهروندان تبریزی می گوید: سنت قربانی کردن اعتقادی است که در تمامی سنت های مردم آذربایجانی ریشه دوانیده که گاه با تشریفات بسیار و گاه با سادگی همراه است.

وی ادامه می دهد: گوسفند قربانی ودیعه است برای تازه عروس از طرف خانواده داماد که یمن و شگون بسیاری دارد که این روزها به دلیل وضعیت اقتصادی موجود کشور و گرانی و تورم این سنت را با کمی تغییر مواجه کرده است.

محمد با شوخی طبعی خاصی می گوید: شیرینی فروشان با ابتکار و خوش ذوقی خود پای گوسفندان را به شیرینی فروشی ها هم باز کرده و کیک های تزئین یافته به شکل گوسفند این روزها جای گوسفندان واقعی را گرفته اند و تازه دامادها قربانی را به شکل کیک به خانه عروس خود می برند.

وی اظهار می دارد: گرچه گرانی در سنت ها تغییراتی بوجود آورده اما شیرنی های سنت ها اضافه شده است!

گزارش: یاسمین مولانا