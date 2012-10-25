بار سنگین مسائل فرهنگی و جنگ نرم بر دوش بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرم‌دل ظهر پنجشنبه در نشست با فرمانده نیرو انتظامی شهرستان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت امنیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، نیروی انتظامی باید با تار و پود جامعه آمیخته و عجین باشد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر اضافه کرد: ظرفیت‌های ارزشمندی در دو مجموعه بسیج و نیروی انتظامی وجود دارد که می‌توانند به اتحاد و وحدت در همه اقشار جامعه کمک کنند.

وی ادامه داد: در گذشته در این دو نهاد مردمی اقدامات و تعاملات شایسته‌ای صورت گرفته اما در حال حاضر باید این تعاملات و اقدامات در سطح گسترده‌تری در راستای پیشبرد اهداف این دو نهاد فراهم شود.

خرم‌دل اظهار داشت: اتحاد و همدلی نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف می‌تواند در پیشبرد اهداف عالی نظام و مقام معظم رهبری کمک کرده و از حملات احتمالی دشمن بر علیه نظام مقدس اسلامی جلو گیری کند.

ضرورت تعامل هر چه بیشتر نیروی انتظامی و بسیج



فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوشهر نیز در این نشست گفت: نشست‌های صمیمی در راستای شناخت حوزه ماموریتی دو جانبه نقطه عطفی و شروعی دوباره در تعاملات هرچه بهتر در آینده است.

سرهنگ فرج شجاعی به دیدگاه‌های مختلف در مورد امنیت اشاره کرد و افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام‌هایی که پیرامون امنیت راهبرد و اساس است با مشارکت دستگاهها و کمک مردم امنیت مطلئب در کشور را ایجاد می کند.

فرج شجاعی اظهار داشت: در پیشبرد اهداف امنیت باید زیرساخت‌های آن در ابعاد مختلف متعادل پیش رود و و تفکر جمعی بر آن حاکم شود.

وی تصریح کرد: تعاملات دو مجموعه سپاه و نیروی انتظامی باید به شکل کاملا هدفمند به زیر مجوعه‌ها تسری پیدا کند.



در این نشست که فرماندهان حوزه‌های مقاومت و رئیس کلانتری‌های شهرستان بوشهر حضور داشتند، راهکارهایی در راستای تعاملات بهتر این دو نهاد مطرح شد.