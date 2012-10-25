به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازیکنان خارجی استقلال برای حضور درتمرینات این تیم گفت: براساس رایزنی هایی که صورت گرفته فابیو جانوآریو روز شنبه به تهران بازخواهد گشت تا تمریناتش را با استقلال مجددا اغاز کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت مبلغ 140 هزار دلار برای حل مشکل جانوآریو واقعیت دارد گفت: مسائل مالی مربوط به حوزه مدیریت باشگاه استقلال می شود و بنده نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم. اما به هر حال تا آنجایی که می دانم مشکل این بازیکن حل شده و روز شنبه به تهران خواهد آمد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در مورد رودریگو توزی نیز گفت: این بازیکن دچار سوء تفاهم شده است. او در ایران می ماند و می دید که ما پولش را می دهیم یا نه. این بازیکن با رفتن از تهران و شرکت نکردن در تمرینات برای خودش سوء تفاهم ایجاد کرده است.