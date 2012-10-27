رادیو کتاب راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی جمعه شب در نمایشگاه کتاب استان کرمان گفت: رادیو کتاب طی هفته کتاب و کتابخوانی به منظور معرفی کتاب ها، کتابخانه ها و مراکز نشر راه اندازی خواهد شد.

وی برگزاری چنین نمایشگاه هایی را در ترویج فرهنگ کتابخوانی موثر دانست و ادامه داد: نمایشگاه کتاب فرصتی مناسبی است تا افراد با تازه های کتاب آشنا شوند.

حسینی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کتابخوانی تصریح کرد: طی سال گذشته 28 نمایشگاه کتاب در کشور برپا کردیم که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در هر شهرستان استان کرمان یک مجموعه فرهنگی و هنری فعالیت می کند، بیان داشت: خوشبختانه طی سال های اخیر اقدامات فرهنگی مطلوبی در کشور انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در استان کرمان 180 موسسه قرآنی و 700 کانون فرهنگی و هنری فعالیت می کنند.

وی همچنین با اشاره به تالار بزرگ شهر کرمان بیان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح اواخر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

برپایی جشن 2 برابر شدن شاخص های کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب را آیینه تمام نمای فرهنگ یک کشور دانست و گفت: جشن دو برابر شدن شاخص های کتاب در کشر برپا می شود.

حسینی در خصوص نمایشگاه کتاب کرمان تصریح کرد: در این نمایشگاه کتاب ها با تخفیف 40 تا 50 درصدی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان گفت: کار در حوزه فرهنگی و آگاه سازی جامعه در خصوص توطئه های دشمنان ضروری است.