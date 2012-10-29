بودجه اداره ورزش و جوانان گناوه کافی نیست/ فعالیت 30 هیئت ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم‌های ورزشی مختلف شهرستان گناوه در مسابقات کشوری در سطح بالا بهانه‌ای بود تا گفتگویی با رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه و مدیر نمونه ورزشی استان بوشهر داشته باشیم که ما حصل این گفتگوی را در ادامه می‌خوانید.

ورزشکاران شهرستان چه مقام هایی در شش ماهه اول سال به دست آوردند؟

در سال جاری ورزشکاران شهرستان گناوه در دو قسمت آقایان و بانوان به صورت تیمی و انفرادی توانسته اند مقام‌های خوبی در سطح استان و کشور و همچنین مسابقات برون مرزی به دست آورند.

چند ورزشکار سازمان یافته دارید؟

در حال حاضر حدود سه هزار و 500 نفر ورزشکاران سازمان یافته داریم.

آیا بودجه اداره ورزش و جوانان در سال جاری راضی کننده بوده است؟

با توجه به اعتبارات تخصیصی از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان خوب بوده اما کافی نیست.

آیا طرح عمرانی هم در دست دارید؟

شش طرح، احداث زمین چمن مجموعه شماره 2، مجموعه ورزش‌های ساحلی، احداث سالن ورزشی چند منظوره حوادث، احداث سالن ورزشی چند منظوره روستای چهارروستایی، احداث خوابگاه ورزشکاران، احداث زمین چمن مصنوعی بندر ریگ از جمله طرح‌هایی است که در دست اجرا هستند.

طرح‌های عمرانی در چه تاریخی به بهره‌برداری خواهند رسید؟

با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده باید تمامی طرح‌های عمرانی تا خرداد ماه 92 به بهره برداری برسد.

هزینه طرح‌ها از چه منابعی است؟

تمامی منابع مالی طرحها از اعتبارات استان است. مجموعه ورزشهای ساحلی و سالن چند منظوره حوادث در آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد .

فوتبال گناوه چند نماینده در سطح استان و کشور دارد؟

شهرستان در رشته فوتبال 10 نماینده در لیگ استان و کشور دارد که در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی حضور دارند.

ارزیابی شما از نمایندگان فوتبال شهرستان چگونه است؟

با توجه به مشکلات زیادی که باشگاه های فوتبال شهرستان برای شرکت در مسابقات از قبیل مشکلات مالی و زمین جهت تمرینات خود دارند ارزیابی بنده مثبت بوده البته ناگفته نماند هیئت فوتبال شهرستان برای تمرینات باشگاه هایی که نماینده شهرستان در سالن های مختلف هستند نهایت همکاری را دارد.

آیا فکر نمی کنید با 10 نماینده در سطوح مختلف یک زمین چمن جوابگو نیست؟

بـــا تــوجه بـــه مسابقات متعددی که در سطح شهرستان، استان و کشور وجود دارد زمین چمن مجموعه شهید سراجی جوابگو نیست. تلاش می کنیم که هـر چه زودتـر بتوانیم چمن شماره دو شهرستان را افتتاح کنیم تا ورزشکاران و باشگاه های فوتبال بتوانند از آن استفاده کنند .

ارزیابی شما از پرسپولیس گناوه در لیگ دو چیست؟

موقعیت پرسپولیس در چند هفته ای که از لیگ دو کشور گذشته با کارهایی صورت گرفته از قبیل تقویت باشگاه با جذب نیروهای جدید، زحمات کادر فنی به‌ویژه آقای جعفری منفرد، تلاش بازیکنان و حمایت خوبی که از طرف هواداران از این باشگاه می شود نتایج پرسپولیس خوب و مورد رضایت است.

امیدوارم روند موفقیت این باشگاه خوب شهرستان تا پایان مسابقات ادامه داشته باشد با زحماتی که کادر فنی بخصوص آقای جعفری منفرد انجام می دهند.

پرسپولیس گناوه سال گذشته بهترین نماینده استان در لیگهای چهارگانه بود آیا پاداشی از سوی اداره کل به این باشگاه تعلق گرفت؟

در حال حاضر نماینده استان در مسابقات جوانان کشور است و مدیر کل ورزش و جوانان استان قول مساعد مالی به این باشگاه برای شرکت در مسابقات کشوری را داده اند.

چند هیئت ورزشی در گناوه وجود دارد؟

تعداد 30 هیئت ورزشی در شهـرستان مشغول فعالیت هستند که به‌جز چهار هیئت مابقی به‌صورت فعال هستند.

دلیل انتخاب شما به عنوان مدیر نمونه ورزشی استان چه بود؟

این سوال را باید از مدیریت اداره کل استان پرسید که به بنده لطف داشتند، از مهمترین عامل‌ها می‌توان به تلاش‌های مسئولان هیئت‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان که در طول سال توانستند نتایج مطلوبی کسب کنند و عملکرد خوبی از خود به جای بگذراند.

آیا از طرف اداره کل به هیئتهای ورزشی کمک مالی شده است؟

امسال از طرف اداره ورزش و جوانان استان کمک‌هایی به هیئت‌های ورزشی شهرستان شده اما با توجه به هزینه‌هایی که هیئت‌ها برای برگزاری مسابقات و اعزام‌های خود دارند کمک‌های صورت گرفته ناکافی است.

شما با واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی موافقید؟

بنده بـا واگذاری اماکن به بخش خصوصی چون مشکلاتی از نظر مالی به ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی وارد می‌کند مخالف هستم.

قصد بازسازی دو سالن ورزشی موجود را ندارید؟

برای سالن ورزشی نفت تعویض کفپوش و سقف را داریم که در حال حاضر کفپوش خریداری شده و منتظر اعتبار لازم برای تعویض سقف سالن نیز هستیم. سالن شهید عباسی هم یکسری تعمیراتی دارد که انشاء اله بزودی انجام خواهیم داد.

مجموعه شماره 2 شامل چه قسمت‌هایی است؟

مجموعه شماره 2 شهرستان طبق نقشه جامعی که طراحی شده شامل زمین چمن، سالن چند منظوره، خوابگاه، سرایداری، فضای سبز، زمین‌های تمرینی روباز پیش بینی شده که در حال حاضر مشغول آماده کردن زمین چمن مجموعه فوق هستیم که تا پایان سال در اختیار ورزشکاران برای استفاده قرار گیرد .

فعالیت‌های اداره ورزش و جوانان گناوه در هفته تربیت بدنی چه بود؟

اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه به‌مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش 12 برنامه که شامل مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولان ( بانوان )، آمادگی جسمانی بانوان، مراسم تجلیل از بانوان رزمی کـار، همایش دوچرخه سواری، همایش ورزشکاران هیئت اسکیت شهرستان، برگزاری مسابقه کونگ فو تو آ قهرمانی استان به میزبانی شهرستان، مسابقه دو صحرانوردی روستایی، همایش ورزشکاران رزمی، مسابقه شنای آبهای آزاد، مسابقات شطرنج، مسابقه پرس سینه و اعزام تیم کوهنوردی به استان تهران بود.