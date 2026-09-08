طاهری آکردی: امر به معروف ستون حکمرانی دینی و ضامن سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی پیش از ظهر سه شنبه در همایش علما و روحانیون در سنندج، با تشریح جایگاه این فریضه در نظام اجتماعی و حکمرانی اسلامی، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین فرایض دینی است و اگر این فریضه در جامعه ترک شود، به مرور سایر فرایض نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه بسیاری از آموزه‌های دینی به برکت تلاش علما و مؤمنان در جامعه استمرار پیدا کرده است، افزود: تربیت دینی فرزندان، تشویق مردم به نماز و قرآن، ساخت مساجد و حوزه‌های علمیه و تلاش برای احیای ارزش‌های دینی، همگی نمونه‌هایی از امر به معروف هستند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تصریح کرد: مفهوم این فریضه در یک جمله، بی‌تفاوت نبودن نسبت به محیط پیرامون است؛ انسان نباید در خانواده نسبت به تربیت فرزند، در فامیل نسبت به مسائل اجتماعی، در مدرسه، مسجد، محله و شهر خود نسبت به اتفاقات پیرامون بی‌تفاوت باشد.

امر به معروف در حکمرانی، نظارت مردم بر مسئولان است

طاهری آکردی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در عرصه حکمرانی عنوان کرد: وقتی از حکمرانی دینی سخن می‌گوییم، باید نسبت حکومت با خداوند مشخص باشد و معلوم شود که آیا قرار است قوانین و فرامین الهی در جامعه اجرا شود یا اراده گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و افراد بر جامعه حاکم باشد.

وی ادامه داد: در کنار رابطه حکومت با خدا، مسئله نظام مالی نیز اهمیت دارد؛ در نگاه دینی باید مشخص باشد که منابع و ثروت عمومی چگونه مدیریت و توزیع می‌شود و حقوق اقشار مختلف جامعه چگونه رعایت خواهد شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: امر به معروف در حوزه حکمرانی به معنای نظارت مردم بر دولت و مسئولان است. مردم باید بتوانند نسبت به عملکرد مسئولان مطالبه‌گری کنند و مسئولان نیز باید خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند.

طاهری آکردی خاطرنشان کرد: دروغ نگفتن، تهمت نزدن، صیانت از بیت‌المال و مقابله با فساد، بخشی از مدل حکمرانی دینی است و جامعه اسلامی نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد.

وی با تأکید بر نقش علما در این زمینه اظهار کرد: رسالت علما تنها بیان احکام فردی نیست، بلکه باید مردم را نسبت به وظایف اجتماعی خود آگاه کنند و آنان را نسبت به مسئولیتشان در نظارت بر حاکمان و مطالبه حقوق عمومی هوشیار نگه دارند.

مسئولان نباید در اتاق‌های بسته برای مردم تصمیم بگیرند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در حکومت‌داری گفت: در حکمرانی اسلامی باید صدای مردم شنیده شود و مسئولان نباید در اتاق‌های بسته برای مردم تصمیم بگیرند؛ بلکه باید در میان مردم حضور داشته باشند و مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک بشنوند.

وی عدالت را اساس حکمرانی دینی دانست و افزود: عدالت باید در همه حوزه‌ها از جمله توزیع منابع، ثروت، آموزش، بهداشت و درمان، رفتار مسئولان و برخورد با اقشار مختلف جامعه اجرا شود.

طاهری آکردی ادامه داد: عدالت در حکومت اسلامی تنها مربوط به اکثریت جامعه نیست، بلکه اقلیت‌ها، اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف نیز باید از حقوق عادلانه برخوردار باشند.

وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) در رعایت حقوق اقلیت‌ها اظهار کرد: در تاریخ اسلام نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی حقوق پیروان ادیان دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع بیانگر ظرفیت بالای آموزه‌های اسلامی در زمینه حقوق انسانی است.

فاصله با آرمان‌های دینی باید کاهش یابد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مسیر تحقق مبانی قرآنی حرکت کرده است، گفت: در مقایسه با بسیاری از حکومت‌ها، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده، اما اگر آرمان‌های خود را بر اساس مبانی دینی و قرآنی تعریف کنیم، هنوز فاصله‌هایی وجود دارد که باید برای کاهش آنها تلاش کنیم.

وی افزود: امر به معروف در حوزه حکمرانی یکی از مسائلی است که علما باید آن را برای مردم و مسئولان تبیین کنند و اجازه ندهند این فریضه به یک موضوع صرفاً فردی و محدود به تذکر زبانی تبدیل شود.

طاهری آکردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انسجام ملی و وحدت میان مسلمانان، اظهار کرد: هر زمان مسلمانان در طول تاریخ دچار آسیب شده‌اند، یکی از دلایل اصلی آن اختلاف و تفرقه بوده است و قرآن کریم نیز نسبت به پیامدهای اختلاف و از بین رفتن قدرت جامعه هشدار داده است.

وی با بیان اینکه وحدت میان اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی ایران دستاورد ارزشمندی است، افزود: این وحدت نباید تنها در سخن و شعار باقی بماند، بلکه باید در رفتار و مناسبات اجتماعی مردم و مسئولان نیز نمود پیدا کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بر ضرورت تقویت گفت‌وگوی میان مذاهب تأکید کرد و گفت: در گذشته فقه مقارن در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار می‌گرفت و باید زمینه بازگشت به چنین رویکردهایی فراهم شود تا زمینه سوءاستفاده دشمنان از اختلافات مذهبی کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تعامل علمای شیعه و اهل سنت در طول تاریخ بیان کرد: بسیاری از اختلافات میان مذاهب، برخلاف تصور موجود، در اصول و مبانی به آن اندازه‌ای که تصور می‌شود گسترده نیست و شناخت متقابل می‌تواند به تقویت همگرایی مسلمانان کمک کند.

کردستان به دلیل تنوع مذهبی و قومی نیازمند توجه ویژه است

طاهری آکردی با اشاره به ویژگی‌های استان کردستان گفت: کردستان به دلیل موقعیت مرزی، شرایط جغرافیایی، تنوع اقوام و مذاهب، استانی ویژه محسوب می‌شود و طبیعی است که دشمن نیز برای ایجاد اختلاف و تفرقه در چنین منطقه‌ای برنامه‌ریزی ویژه داشته باشد.

وی ادامه داد: نقش علما در چنین شرایطی بسیار مهم است و باید با هوشیاری اجازه ندهند اختلافات قومی و مذهبی به ابزاری برای ضربه زدن به وحدت جامعه تبدیل شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه مردم کردستان سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این سابقه همزیستی ظرفیت بزرگی برای تقویت وحدت است و باید از آن صیانت کرد.

وی خطاب به علما و روحانیون حاضر در این نشست گفت: اگر خدای ناکرده رفتار یا سخن ما موجب ایجاد اختلاف در جامعه شود، در برابر پیامدهای آن مسئول خواهیم بود؛ بنابراین باید مراقب باشیم که خودمان عامل اختلاف نشویم.

طاهری آکردی همچنین با اشاره به وضعیت نسل جوان و تأثیرپذیری آنان از فضای مجازی اظهار کرد: حتی جوانانی که ممکن است امروز فاصله بیشتری با فضای مذهبی داشته باشند، همچنان سخن علما را می‌شنوند و از آنان تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین اگر علما پرچمدار وحدت باشند، می‌توانند جوانان را نیز به این مسیر هدایت کنند.

وحدت بالاترین معروف امروز است

وی تأکید کرد: وحدت یک ضرورت اساسی برای کشور است و اگر وحدت وجود داشته باشد، امنیت نیز تقویت می‌شود و در پی امنیت، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رفاه مردم شکل می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: اگر جامعه دچار اختلاف و درگیری شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی آسیب ببیند و مردم نیز به رفاه مطلوب دست پیدا نکنند.

طاهری آکردی در پایان تأکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین معروف‌ها حفظ انسجام ملی و وحدت است و علما و روحانیون باید پرچمداران این وحدت باشند.