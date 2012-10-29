13 آبان ابهت پوشالی استکبار جهانی را به همه نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی راهپیمایی یوم الله 13 آبان شهرستان بیجار اظهار داشت: 13 آبان یادآور مجاهدت مردم غیور ایران اسلامی و جوانانی است که با هوشیاری و بینش خود توانستند با هوشمندی ابهت استکبار جهانی را در هم بشکنند.

وی ادامه داد: روز 13 آبان به عنوان نماد مبارزه با استکبار، یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران در سه دوره مختلف است که موجبات ثبت این یوم الله بزرگ را فراهم ساخت.

جمشیدی یادآور شد: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در 13 آبان 1343، روز دانش آموز در 13 آبان 1357 و همچنین تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 عناوین این سه واقعه تاریخی است.

وی واقعه 13 آبان را حادثه ای مهم در تاریخ ایران اسلامی دانست و بیان کرد: 13 آبان از ایام کم نظیر در تاریخ معاصر کشورمان و دارای درس ها و عبرت های قابل تاملی است و باید با شکوه هرچه تمام تر در این مراسم شرکت کنیم.

فرماندار بیجار در پایان با بیان اینکه ضروری است همانگونه که نسل گذشته انقلاب از انقلاب و آرمان های آن دفاع کرده است، نسل جدید نیز در صحنه حضور داشته باشد، افزود: پیوند این دو نسل موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان علیه نظام می شود.

در این جلسه پس از سخنرانی فرماندار، اعضای حاضر در جلسه در رابطه با مراسم و برنامه های ویژه 13 آبان در شهرستان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مصوب شد مراسم راهپیمایی روز جمعه دوازدهم آبان ماه جاری پس از اقامه نماز جمعه در بیجار برگزار شود.