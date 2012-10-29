فاز اول مجتمع پتروشیمی مهاباد تا پایان دولت دهم آماده بهره برداری شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر دوشنبه در جریان بازدید از بخش های مختلف مجتمع پتروشیمی مهاباد بر اتمام هرچه سریعتر فاز اول این طرح ملی تا پایان فعالیت دولت دهم تاکید کرد و افزود: هم اکنون این طرح از پیشرفت فیزیکی 63 درصدی برخوردار بوده و 980 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هزینه شده است.

وی با بیان اینکه مجتمع پتروشیمی مهاباد در زمینی به وسعت بالغ بر 185 هکتار با اشتغال زایی 500 نفر مستقیم و هزار نفر غیر مستقیم از طرح های مهم مهر ماندگار آذربایجان غربی محسوب می شود، اظهار داشت: عمده ماشین آلات و امکانات تاسیساتی طرح خریداری شده و پیمانکار نصب نیز کار خود را شروع کرده است.

استاندار آذربایجان غربی ضمن اظهار رضایت از روند اجرای این پروژه ملی با توجه به زمان بندی های پیش بینی شده، افزود: دستورات لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای ادامه روند احداث این پروژه صادر شده و بانک ملی ایران نسبت به تامین اعتبار لازم اقدام کند.

کلنگ احداث کارخانه های پتروشیمی مهاباد در سال 1383 با هدف ایجاد تعادل منطقه ‌ای، تحرک ‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری در بخش صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین فعال کردن صنایع پایین دستی پتروشیمی در مناطق مختلف کشور توسط هیئت دولت تصویب و در همان سال با حضور رئیس جمهوری برزمین زده شد.

این طرح که باید تا سال 86 به بهره برداری می رسید اما با توجه به قرار گرفتن در نیمه دوم سال 91 این طرح به دلیل مشکلات پیمانکاری، نرسیدن خط لوله اتیلن غرب و کمبود اعتبار تاکنون عملیاتی نشده و مسئولان خبر از افتتاح این طرح تا خردادماه سال 92 می دهند.

واحد پتروشیمی تولید پلی اتیلن سبک خطی و سنگین مهاباد مقرر بود با ظرفیت 300 هزار تن و واحد تولید بوتن 1 به ظرفیت 30 هزار تن در سال با تامین مواد اولیه سالانه 324 هزار تن از طریق خط لوله سراسری انتقال اتیلن غرب کشور از عسلویه با مشارکت 95 درصدی شرکت ایرانی نارگان و پنج درصدی شرکت تکنی مونت ایتالیا با سرمایه گذاری ارزی 214 میلیون و 300 هزار یورو ریالی و یک هزار و 120 میلیارد ریال از محل مصوبات سفر هیئت دولت و بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده با اشتغالزایی هزار نفر به صورت مستقیم و چهار هزار نفر به صورت غیرمستقیم احداث شود.



انواع لوله های پلاستیکی با کاربرد در بخش کشاورزی و صنایع ساختمانی، تولید کیسه های پلی اتیلنی برای حمل ونقل کالا، فیلم های پلی اتیلنی، کارتن های پلاستیکی در صنعت بسته بندی، تولید قطعات پلاستیکی مورد کاربرد در صنعت خودرو سازی و صنایع و لوازم خانگی که پلی اتیلن به نحوی در آنها مورد استفاده دارد، از جمله کالاهایی است که از محصول تولیدی این کارخانه به شمار می رود.