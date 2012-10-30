جزئیات طراحی سئوالات در کنکور ارشد/ امتیاز برگزیدگان علمی در پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 92 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از امروز سه شنبه 9 آبان ماه در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز خواهد شد.

امتیاز برگزیدگان علمی در پذیرش ارشد 92

سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات امتیاز برگزیدگان علمی دوره کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اعلام کرد.

بر این اساس، برگزیدگان رتبه های اول تا سوم المپیادهای علمی دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد و کسب حد نصاب علمی برابر 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته آزمون به عنوان برگزیدگان علمی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 شناخته می شوند.

دانشجویان نمونه کشوری رتبه های اول تا سوم جشنواره های معتبر علمی همچنین دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی، به شرط کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده نیز به عنوان استعداد درخشان معرفی می شوند.

سازمان سنجش حداکثر تا سقف 3 نفر در هر رشته محل از ظرفیت دوره های بالاتر را به افراد واجد شرایط اختصاص خواهد داد.

جزئیات طراحی سوالات

طرح سؤالات امتحانات اختصاصی حسب مورد در حد دانش و تجربیات دانش آموخته دوره کارشناسی در هر رشته، مطابق فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

برای آن دسته از کد رشته های امتحانی که دارای آزمون تشریحی یا آزمون عملی نیز در برخی از دروس هستند، آزمون در دو مرحله برگزار می شود.

در اینگونه رشته ها منحصراً داوطلبانی که درآزمون تستی رشته مربوط شرکت و با توجه به حدنصاب نمره علمی مربوط مجاز به انتخاب رشته هستند حق شرکت در جلسه آزمون مرحله دوم دروس مربوط به رشته امتحانی را خواهند داشت.

تمام داوطلبانی که در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1392 ثبت نام می کنند توجه داشته باشند سؤالات به گونه ای طراحی شده که نیاز به استفاده از ماشین حساب در آزمون نیست.

نحوه گزینش نهایی

گزینش نهایی در هر یک از رشته های امتحانی از بین داوطلبانی که حد نصاب نمره علمی لازم را بر اساس مواد آزمون احراز کرده باشند، با توجه به ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

برای دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی در هر کدرشته محل، یک ظرفیت علاوه بر ظرفیت (مازاد) مندرج در دفترچه شماره 2 تخصیص داده می شود و این قبیل فارغ التحصیلان در گزینش نهایی ابتدا در هر اولویت انتخابی با سهمیه ثبت نامی و در صورت عدم قبولی، با سهمیه رتبه اول گزینش خواهند شد، بدیهی است این قبیل فارغ التحصیلان نیز همانند سایر داوطلبان باید حدنصاب نمره علمی لازم را احراز کنند.

گزینش نهایی، بر اساس نمره کل حاصل از 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت.

اعمال 20 درصد معدل دوره کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت تراز اعمال خواهد شد.

20 درصد ظرفیت در هر رشته محل به رزمندگان واجد شرایط که حدنصاب نمره علمی لازم را احراز کرده باشند، اختصاص می یابد.

به گزارش مهر، آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی صبح و عصر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 18، 19 و 20 بهمن ماه 1391 برگزار خواهد شد.