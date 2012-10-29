شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسل کشی در میانمار را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به این شرح است:

در حالی که این روزها شاهد هجوم ناجوانمردانه نظام سلطه و مثلث شوم استکبار جهانی بر ارزش‌های والای انسانی و اسلامی به ویژه هتک حرکت به ساحت مقدس پیامبر اعظم «صلی الله علیه و آله و سلم» هستیم، بار دیگر موج جدید خشونت و دور تازه نسل‌کشی و قتل عام گسترده مسلمانان میانمار توسط بودائیان تندروی افراطی تحت حمایت نظام حاکم آن کشور به راه افتاده است.

نظام سلطه جهانی و مثلث شوم آمریکا، انگلیس و اسرائیل می‌کوشند تا با همراهی برخی حکام دست‌نشانده خود و دولت‌های سرسپرده در جهان، موج تازه‌ای از اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را به راه انداخته و از این روی، افکار عمومی مسلمانان را از مسائل اصلی جهان اسلام و آزادی قدس شریف منحرف نموده و با کشتار مسلمانان، آنان را در سخت‌ترین شرایط برای دست برداشتن از عقاید و ارزش‌های والای اسلامی خود قرار دهند.

بار دیگر دولتمردان میانماری در حمایتی آشکار از بودائیان افراطی، در حرکتی غیرانسانی ، بدون توجه به حقوق اولیه انسان‌ها و جمعیت قابل توجه از مسلمانان در آن کشور، دست به نسل‌کشی و قتل و غارت زده و دور جدیدی از خشونت‌های ضدبشری را به راه‌ انداخته‌اند.

ملت بزرگ ایران اسلامی، ضمن حضور پرشور و انقلابی در تظاهرات ضداستکباری یوم‌الله سیزدهم آبان و اعلام نفرت و خشم خود از خودکامگی و زیاده‌خواهی‌های غرب و استکبار جهانی، اقدام ددمنشانه و کشتار وحشیانه مسلمانان میانماری را به شدت محکوم نموده و ازدادگاه ها ، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد؛ عاملان اصلی این جنایت را به سزای اعمالشان برسانند .

