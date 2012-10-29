  1. سیاست
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

با صدور بیانیه ای؛

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسل کشی در میانمار را محکوم کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسل کشی در میانمار را محکوم کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرا رسیدن یوم‌الله سیزدهم آبان و برپایی تظاهرات ضداستکباری ملت بزرگ ایران، با صدور اطلاعیه‌ای‌، موج جدید خشونت‌ها و دوره تازه نسل‌کشی در میانمار را به ‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به این شرح است:

در حالی که این روزها شاهد هجوم ناجوانمردانه نظام سلطه و مثلث شوم استکبار جهانی بر ارزش‌های والای انسانی و اسلامی به ویژه هتک حرکت به ساحت مقدس پیامبر اعظم «صلی الله علیه و آله و سلم» هستیم، بار دیگر موج جدید خشونت و دور تازه نسل‌کشی و قتل عام گسترده مسلمانان میانمار توسط بودائیان تندروی افراطی تحت حمایت نظام حاکم آن کشور به راه افتاده است.

نظام سلطه جهانی و مثلث شوم آمریکا، انگلیس و اسرائیل می‌کوشند تا با همراهی برخی حکام دست‌نشانده خود و دولت‌های سرسپرده در جهان، موج تازه‌ای از اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را به راه انداخته و از این روی، افکار عمومی مسلمانان را از مسائل اصلی جهان اسلام و آزادی قدس شریف منحرف نموده و با کشتار مسلمانان، آنان را در سخت‌ترین شرایط برای دست برداشتن از عقاید و ارزش‌های والای اسلامی خود قرار دهند.

بار دیگر دولتمردان میانماری در حمایتی آشکار از بودائیان افراطی، در حرکتی غیرانسانی ، بدون توجه به حقوق اولیه انسان‌ها و جمعیت قابل توجه از مسلمانان در آن کشور، دست به نسل‌کشی و قتل و غارت زده و دور جدیدی از خشونت‌های ضدبشری را به راه‌ انداخته‌اند.

ملت بزرگ ایران اسلامی، ضمن حضور پرشور و انقلابی در تظاهرات ضداستکباری یوم‌الله سیزدهم آبان و اعلام نفرت و خشم خود از خودکامگی و زیاده‌خواهی‌های غرب و استکبار جهانی، اقدام ددمنشانه و کشتار وحشیانه مسلمانان میانماری را به شدت محکوم نموده و ازدادگاه ها ، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد؛  عاملان اصلی این جنایت را به سزای اعمالشان برسانند .
 

کد مطلب 1731523

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