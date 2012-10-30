پیام غدیر حاکمیت معارف علوی و سیاست برخاسته از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر تنها نام یک سرزمین نیست، غدیر نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت است، چشمه ای است که تا پایان هستی می جوشد، کوثری است که غنا بر نمی دارد، افقی بی کرانه و خورشیدی عالم متاب است.

غدیر روز حماسه جاوید، روز ولایت، روز امامت، روز وصایت، روز اخوّت، روز شهامت ابراز حق، روز تکمیل دین و بیان حق، روز راندن شیطان، روز معرفی راه و راهبر، روز آزمون بزرگ الهی، روز یأس دشمنان و امیدواری دوستان، روز عزّت قرآن و عترت و در یک کلام، روز رسیدن به حق و حقیقت است.

در غدیر عترت همتای قرآن معرفی می شود این دو همتای وزین تا ابد جدایی ناپذیرند. اگر قرآن خود را "نور"، "هادی"، "بیان"، "شفا" و "حق"‌ وصف کرده است، با بیان نورانی پیامبر (ص) که فرمود: [‌علی مع القرآن و القرآن مع علی] پس عترت نیز نور و هادی و بیان و شفا و حق است.

اراده خداوند بر آن تعلّق گرفت که ماجرای غدیر در تمام قرون و اعصار بصورت زنده در دل ها و بصورت مکتوب در اسناد و کتب، بماند و در هر زمانه ای محققان و اندیشوران در کتاب های تفسیر و حدیث و اعتقادات و تاریخ از آن سخن بگویند، گویندگان مذهبی در مجالس وعظ و خطابه درباره آن بحث کنند.

شاعران با الهام از این واقعه و ذوق ادبی سرشار خویش که آمیخته با اخلاص نسبت به صاحب ولایت بوده، عالیترین قطعات ادبی را به صورت های گوناگون از خود به جای گذاشتند و در جاودانگی غدیر کوشیدند.

در اهمیت این رویداد سرنوشت ساز تاریخ، همین بس که در آیه مهم قرآنی (آیه ابلاغ و آیه اکمال) پیرامون این ماجرا نازل شده است ،همچنین درباره این حادثه بوده که پیامبر ص فرمودند: "حاضران این پیام را به غایبان و پدران به فرزندانشان تا روز قیامت برسانند"در غدیر چشمان مبارک پیامبر دور دست ها را می نگریست و آینده ای را مد نظر داشت که گرگان عقیده اسلام را از داخل مورد تعرض قرار می دهند.

این بود که دستان علی را گرفت و او را از همانجا به همه تاریخ نشان داد و به عنوان جانشین خویش و رهبر امت پس از خود معرفی کرد.

غدیر نه فراموش شدنی است نه کهنه شدنی، غدیر خط سیری است که نسل های گذشته را به نسل های آینده پیوند می دهد.

بی جهت نیست که غدیر در منابع اسلامی به "عیدالله اکبر" معرفی شده است و خصوصیت آن اینست که غدیر ضامن اجرای احکام دین و تحقق حاکمیت اسلام ناب بر گستره زمین است.

بزرگداشت غدیر یعنی گزینش علم و تقوا و جهاد و فداکاری در راه خدا و سبقت در ایمان و اهمیت و اولویت این عناصر در تعیین مدیریت جامعه اسلامی است.

غدیر صراطی است که مومن از آن به سلامت و صداقت عبور می کند و منافق از لبه پرتگاه آن بر زمین می افتد و رسوا می گردد از اینروست که غدیر تبیین خط و مشی مسلمین تا آخرین روز حیات است.

اینک ما میراث دار غدیریم و بر صاحب غدیر سلام می دهیم و بر ساحت قدس او بوسه می زنیم. گرچه برخی آفتاب غدیر را انکار کردند یا به اصل غدیر اعتراف و در عین حال اهداف آن را به گونه هایی تحریف کردند و نخواستند که حقیقت آن را بشناسند و بدان متعهد گردند.

و بعضی علیرغم آشنایی با آن سکوت کردند و بدون هیچ دلیل و مدرکی حاکمیت سران سقیفه را پذیرفتند و جرات و شجاعت ابراز واقعیت را نداشتند.

تنها شیعیان پاک باخته امیر مومنان و پیروان ناب حماسه غدیر را باور کردند و پیامش را درست گرفتند و سینه به سینه به آیندگان منتقل کردند و مفاهیم اساسی آن را تبیین کردند و در جهت حاکمیت آن مجاهدت کردند.

پیام بنیادین غدیر حاکمیت معارف علوی و سیاست برخاسته از ولایت بر پهنای هستی است.

آنچه انسان را نگران می کند ،عدم ژرف نگری نسبت به حماسه بی نظیر غدیر خم است که متاسفانه در ظلمت سطحی نگری هنوز هم غدیر مهجور است و حق مطلب در بسیاری از گفتار ها ،مراسم ها و رفتار ها ادا نمی شود.

مردمی که در صحنه نمادین غدیر خم گرد آمدند و با امام منصوب از طرف خداوند بزرگ بیعت کردند،مردم یک شهر و قبیله و یک منطقه نبودند ،از یک نژاد و قوم معینی نبودند ،بلکه از سراسر بلاد اسلامی برای حج به سوی کعبه و پیامبر شتافتند.پیام غدیر ،رسالت بیعت با حاکمیت عدالت محور الهی را تاکید می نماید.

غدیر خم یک رفراندوم عمومی و بیعت همگانی از همه اقشار مسلمین برای پشتیبانی از امام حق است. یادآور لیاقت ها و قابلیت های ممتاز و بی نظیر امیر مومنان است او که دین با ولایتش تکمیل می گردد.

غدیر خم هشداری است برای همه که مبادا حق به پای دنیاطلبان و قدرت خواهان قربانی شود. یادکرد این واقعه افشای چهره فرصت طلبان بی پروا و منافقان بی تقواست و مسئولیت همگانی را در دفاع از مبانی نظام اسلامی و ضرورت فداکاری برای اصل اساسی امامت و ولایت یادآوری می کند.

تأکید ائمه طاهرین بر غدیر خم در گفتگو با مردم یا جریان های مخالف، پافشاری بر ارزش های دینی و فضیلت های انسانی است.

سیاست سران سقیفه در طول تاریخ اسلامی به زدودن غدیر خم از فکر و زبان و دل ها بوده است و با زور و تزویر و تهدید و خشونت به همگان گفتند که غدیر را فراموش کنید.

پیروان فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، بلکه پاک اندیشان و روشن ضمیران از برادران اهل سنت نه تنها غدیر را فراموش نکردند،‌ بلکه آن را به یک منشور همه جانبه تفکر و اندیشه و شور و شعور و رفتار تبدیل کردند.

امروز رسالتمداران غدیر نه در این سرزمین که در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با مراسم و تألیف و مؤسسه های خیریه و سایت و فعالیت، ادای وظیفه می کنند.

نظام اسلامی برآمده از مجاهدت های امام امت و شهیدان عزیز خود یک جلوه ممتاز از پیام بلند غدیر است اما راههای نرفته و گام های ناپیموده نیز در این میدان کم نیست.

دفاع منطقی از فرهنگ امام و ولایت در برابر شبهه افکنی های بدخواهان، انتقال مفاهیم امامت و ولایت در قالب فیلم و تئاتر و انیمشین و قطعات ادبی و هنرهای تجسمی، پیدا کردن زبان ویژه کودکان نوجوانان در ارتباط با غدیر، مردمی کردن و اجتناب از نگاه دولتی در عرصه فعالیت های تبلیغی و فرهنگی غدیر، ارائه آموزش های کاربردی به والدین در تربیت فرزندان علوی و فاطمی و شناسایی مفاهیم کاربردی مدیریت علوی، خانواده علوی و فاطمی، گفتمان اجتماعی برگرفته از فرهنگ دینی گام هایی است که باید در این راستا برداشته شود.

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یادداشت: حجت الاسلام محمود مرویان حسینی