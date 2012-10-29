به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و گهر دورود در هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر از ساعت 17:45 امروز دوشنبه به قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* حنیف عمران زاده مدافع میانی استقلال در دقیقه 5 این دیدار دچار مصدومیت شد و کادر فنی این تیم ناچار به تعویض او شد. میثم حسینی به جای حنیف وارد زمین شد. عمران زاده پس از دقایقی مداوا کنار زمین به رختکن منتقل شد.

* با وجود اینکه استقلال یکی از تیم های بالانشین جدول رده بندی است اما بازهم تماشاگران کمی از این دیدار استقبال کردند. کمتر از 5 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

* امیر قلعه نویی سرمربی آبی پوشان همچنان با عصا در محل بازی حاضر می شود. مجید صالح امور فنی استقلال را دنبال می کند.

* محمد مایلی کهن که به تازگی به عنوان سرمربی تیم فوتبال گهر انتخاب شده است، در این دیدار روی نیمکت حضور ندارد. هنوز کارت وی صادر نشده است. در غیاب او علیرضا پورمند وظیفه هدایت تیم لرستانی را برعهده دارد.