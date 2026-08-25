تیرانداز دانشگاه شیراز قهرمان تپانچه بادی المپیاد دانشجویان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد تاج‌دینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب مدال طلای رشته تپانچه بادی، بر سکوی نخست این ماده ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این موفقیت با هدایت فرشید حقیقت‌جو، مربی تیم تیراندازی دانشگاه شیراز، حاصل شد و بار دیگر نام دانشگاه شیراز را در جمع برترین‌های ورزش دانشگاهی کشور قرار داد.

گفتنی است، هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده و با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور در حال برگزاری است. بخش دختران این رویداد نیز از چهارم تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.