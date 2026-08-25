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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

تیرانداز دانشگاه شیراز قهرمان تپانچه بادی المپیاد دانشجویان کشور شد

تیرانداز دانشگاه شیراز قهرمان تپانچه بادی المپیاد دانشجویان کشور شد

شیراز-محمد تاج‌دینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب مدال طلای رشته تپانچه بادی، عنوان قهرمانی هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد تاج‌دینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب مدال طلای رشته تپانچه بادی، بر سکوی نخست این ماده ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این موفقیت با هدایت فرشید حقیقت‌جو، مربی تیم تیراندازی دانشگاه شیراز، حاصل شد و بار دیگر نام دانشگاه شیراز را در جمع برترین‌های ورزش دانشگاهی کشور قرار داد.

گفتنی است، هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده و با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور در حال برگزاری است. بخش دختران این رویداد نیز از چهارم تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6927797

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