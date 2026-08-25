۷۶۳ مصوبه برای ساماندهی امور صنفی در بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مردادماه ۱۴۰۳ تا مردادماه ۱۴۰۵، با هدف انسجامبخشی به فعالیتهای صنفی و تقویت نظارت بر عملکرد اتحادیهها و اتاقهای اصناف، ۱۹۴ جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی در استان بوشهر برگزار شده است.
وی افزود: حاصل برگزاری این نشستهای تخصصی، تصویب ۷۶۳ مصوبه بوده که بخش قابل توجهی از مسائل و چالشهای جامعه صنفی استان را تعیین تکلیف و برای رفع آنها تصمیمگیری کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به مهمترین محورهای بررسیشده در این جلسات گفت: رسیدگی به مشکلات اتحادیههای صنفی، نرخگذاری کالا و خدمات، نظارت بر برگزاری قانونی انتخابات اتحادیهها و اتاقهای اصناف و ارزیابی عملکرد این تشکلها از مهمترین موضوعات مطرحشده در کمیسیون نظارت بوده است.
کشاورز هدف از استمرار فعالیت این کمیسیون را افزایش شفافیت و بهبود فرآیند ارائه خدمات به مردم عنوان کرد و ادامه داد: ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد واحدهای صنفی و تشکلهای صنفی از اولویتهای این اداره کل است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تکیه بر قوانین و مقررات نظام صنفی، روند نظارت بر فعالیت اتحادیهها و اتاقهای اصناف را در تمامی شهرستانهای استان با جدیت ادامه خواهد داد.
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