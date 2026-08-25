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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

۷۶۳ مصوبه برای ساماندهی امور صنفی در بوشهر تصویب شد

۷۶۳ مصوبه برای ساماندهی امور صنفی در بوشهر تصویب شد

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از تصویب ۷۶۳ مصوبه در ۱۹۴ جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان طی دو سال فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مردادماه ۱۴۰۳ تا مردادماه ۱۴۰۵، با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های صنفی و تقویت نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، ۱۹۴ جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی در استان بوشهر برگزار شده است.

وی افزود: حاصل برگزاری این نشست‌های تخصصی، تصویب ۷۶۳ مصوبه بوده که بخش قابل توجهی از مسائل و چالش‌های جامعه صنفی استان را تعیین تکلیف و برای رفع آنها تصمیم‌گیری کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین محورهای بررسی‌شده در این جلسات گفت: رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌های صنفی، نرخ‌گذاری کالا و خدمات، نظارت بر برگزاری قانونی انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و ارزیابی عملکرد این تشکل‌ها از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در کمیسیون نظارت بوده است.

کشاورز هدف از استمرار فعالیت این کمیسیون را افزایش شفافیت و بهبود فرآیند ارائه خدمات به مردم عنوان کرد و ادامه داد: ارتقای رضایت‌مندی مردم از عملکرد واحدهای صنفی و تشکل‌های صنفی از اولویت‌های این اداره کل است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تکیه بر قوانین و مقررات نظام صنفی، روند نظارت بر فعالیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را در تمامی شهرستان‌های استان با جدیت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6927780

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