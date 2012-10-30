"لیونل مسی" کفش طلای اروپا را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیونل مسی" 25 ساله فصل گذشته 50 گل برای بارسلونا به ثمر رساند و این در حالی است که همتای وی، کریستیانو رونالدو، 46 گل زد. مسی این جایزه را به هم تیمی‌های خود اهدا کرد.

وی گفت: این جایزه مربوط به گلزنی است اما بدون هم تیمی‎هایم من نمی توانستم این گل‏ها را به ثمر برسانم. تلاش نمی کنم تا به جوایز انفرادی دست پیدا کنم بلکه به دنبال کسب جام برای تیم هستم. گل‎های من باعث قهرمانی لالیگا، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا شده است. اینها گل‎های من هستند، گل های تیم.

مسی در سال 2010 برای اولین بار با به ثمر رساندن 34 گل به توپ طلای اروپا دست پیدا کرد.

"تیتو ویلانووا"، سرمربی بارسلونا، در خصوص مسی گفت: ما بازیکنی شبیه به او نداریم. این جایزه تنها به خاطر گلزنی او نیست بلکه به این خاطر است که چطور فوتبال را می بیند و درک می کند. این موضوع باعث بزرگی مسی شده است.

مسی فصل گذشته در تمامی رقابت‎ها 73 گل برای بارسلونا به ثمر رساند و رکورد 67 گل "گرد مولر"، مهاجم بایرن مونیخ که در فصل 73-1972 به ثبت رسیده بود را شکست.

مسی در ماه مارس رکورد 232 گل "سزار رودریگز" را پشت سر گذاشت و به عنوان برترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا لقب گرفت.

مسی در این فصل از رقابت‎ها 17 گل به ثمر رسانده و فقط دو گل کم دارد تا رکورد سال 1958 پله را پشت سر بگذارد.