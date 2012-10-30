مرگ بیش از یک میلیارد نفر بر اثر مصرف سیگار در قرن جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیگار کشیدن بزرگ ترین مصیبت و بلا برای سلامت عمومی در تاریخ جهان توصیف شده که موجب مرگ بیش از نیمی از سیگاری ها عمدتا به علت ابتلا به سرطان می شود.

جان سفرین معاون ارشد انجمن سرطان آمریکا در یک نشست سطح بالا با حضور 100 متخصص ارشد سرطان در شهر لوگانوی سوئیس این موضوع را به دولت های سراسر جهان هشدار داد.

کارشناسان می گویند دولت ها باید کارهای بسیار بیشتری برای کنترل صنعت دخانیات در سراسر جهان انجام دهند، چه با افزایش قابل توجه قیمت سیگار، غیرقانونی اعلام کردن بازار دخانیات و چه با افزایش مالیات بر سود شرکت های بزرگ تولید کننده و چندملیتی سیگار.

دانشمندان محاسبه کرده اند سیگار کشیدن، بیش از نیمی از معتادان به خود را عمدتا با ابتلای آنها به سرطان، می کشد و هنوز با وجود آنکه سیگار بزرگ ترین و مهمترین خطر قابل پیشگیری از مرگ زودرس است، حدود 300 میلیون نفر در سال برای اولین بار به سیگار روی می آوردند.

بر اساس اعلام این متخصصان اگر روند کنونی ادامه یابد و شرکت های تولید کننده سیگار افراد غیرسیگاری کشورهای در حال توسعه را همچنان هدف قرار دهند پس صدها میلیون نفر طی نیمه دوم قرن جاری براثر ابتلا به سرطان جان خواهند داد.

این کارشناسان خواستار ممنوعیت قانونی بر سیگار و صنعت دخانیات شده و می خواهند به خاطر شیوه ای که بازارهای جدید را هدف قرار می دهد و عرضه محصولی که می داند برای مصرف کننده مرگبار است، با آن مانند یک جنبش تروریستی رفتار شود.

سفرین می گوید: ما صنعت جهانی بزرگی برای تولید محصولی داریم که برای دستکم نیمی از کاربرانش مرگبار است. اگر روند کنونی همچنان ادامه یابد طی قرن جاری بیش از یک میلیارد نفر قربانی آن خواهند شد.

سیگار و صنعت دخانیات در قرن گذشته بیش از 100 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. این صنعت بزرگ ترین بلا برای بهداشت عمومی در تاریخ جهان خواهد بود. این در حالی است که اگر بتوانیم با تاکتیک های تروریستی صنعت دخانیات در بازاریابی محصولاتش برای کودکان پیشگیری کنیم، می توان از این خطر نیز پرهیز کرد.

سالانه 22 درصد مرگ و میرها – 1.7 میلیون نفر- براثر سرطان ناشی از مصرف سیگار و دخانیات در سراسر جهان است که تقریبا یک میلیون نفر آنها براثر ابتلا به سرطان ریه جان می سپارند.