عروس دریایی نخستین موجود دارای چشم/ بروز بینایی در 700میلیون سال پیش

به گزارش خبرگزاری مهر، اینکه دقیقا در چه زمانی گونه های جانوری باستان توانایی دیدن یافته اند، به شدت مورد بحث و مجادله دانشمندان بوده است.

محققان در مورد اینکه اول اسفنج ها توانایی دیدن یافته اند یا عروس دریایی، اختلاف نظر داشته اند. توانایی دیدن به واسطه ایجاد نوعی پروتئین حساس به نور موسوم به اوپسین همراه با گیرنده های نور در شبکیه ایجاد شده است.

محققان دانشکده علوم زمین دانشگاه بریستول، گروهی از اسفنج ها تعیین توالی شده موسوم به Oscarella carmela,و نوعی عروس دریایی موسوم به Cnidarians را که گفته می شود جزو نخستین موجودات دارای چشم بوده اند، بررسی کردند.

دانش پژوهان با استفاده از مدل های رایانه ای تصویر دقیقی از اینکه پروتئین های دید چگونه و در چه زمانی تکامل یافته اند تهیه کردند.

دکتر دیوی پیسانی با بررسی های رایانه ای و محاسباتی هر گونه نظریه را در این زمینه آزمایش کرد.

وی با بررسی ها تمامی اطلاعات ژنومیک موجود از تمامی جانوران مرتبط، دریافت، توانایی دیدن و شکل گیری عضوی به نام چشم در 700 میلیون سال پیش صورت گرفته است.

این اوپسین ها توانایی دید نداشتند تا آنکه تغییرات ژنتیکی مهمی طی یک دوره 11 میلیون ساله توانایی تشخیص نور را به آنها داد.