روایت رزمنده دفاع مقدس از رشادت اصفهانی ها در شکست حصر آبادان

محمود نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید توجه داشت که یکی از آسیب‌های بزرگ جامعه ما در حال و آینده، بی‌توجهی یا کم‌توجهی به رخدادهای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است؛ حوادثی که در جریان آنها بهترین فرزندان و مدافعان این انقلاب به شهادت رسیدند.

وی افزود: اگر علما، استادان اخلاق و عرفان در گذشته برای هدایت مردم و به‌ویژه جوانان، تابلوهایی از عشق، ایثار، ایمان، اخلاص و شجاعت ترسیم می‌کردند، امروز راه و رسم شهدای دفاع مقدس و فرماندهان شهید در جنگ‌های اخیر نیز دریایی از همین ارزش‌هاست و نسل امروز می‌تواند از این الگوها برای ساختن مسیر زندگی خود بهره بگیرد.

رزمنده دفاع مقدس و از فرماندهان لشکر ۱۴ امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: شهدا کسانی بودند که همه داشته‌های خود را در راه خدا فدا کردند تا آسایش و آرامش امروز مردم و امنیت کشور اسلامی حفظ شود. باید روح این شهیدان را با یاد و نامشان زنده نگه داشت و از مسیر و سبک زندگی آنان برای عبور از مشکلات امروز بهره گرفت.

آغاز جنگ تحمیلی و غفلت از تهدیدهای دشمن

نجیمی تصریح کرد: برخلاف آنچه معمولاً گفته می‌شود، جنگ تحمیلی از ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ آغاز نشد، بلکه زمینه‌ها و تهدیدهای آن از حدود یک سال تا یک سال و نیم پیش از این تاریخ شکل گرفته بود و مسئولان سیاسی و نظامی باید این تهدیدها را به‌درستی شناسایی و برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به جنگ، آمادگی لازم را ایجاد می‌کردند.

وی بیان کرد: در آن مقطع، رژیم بعث عراق ماه‌ها پیش از آغاز رسمی جنگ، اقدامات و تبلیغات خود را برای تجاوز آماده کرده بود و حتی صدام در اظهارات خود از نابودی «امپراتوری فارس‌ها» و ایجاد یک امپراتوری عرب سخن می‌گفت؛ با این حال، در داخل کشور برخی مسئولان سیاسی و نظامی احتمال وقوع جنگ را جدی نگرفتند و همین مسئله موجب شد جمهوری اسلامی در آغاز جنگ با شرایط دشواری مواجه شود.

پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: در یک سال نخست جنگ، کشور با مشکلات و کمبودهای فراوانی روبه‌رو بود و دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی خوزستان را تصرف و خود را به تهران برساند، اما چیزی که صدام و حامیانش ندیدند، روحیه، ایمان و ایستادگی مردم ایران و به‌ویژه جوانانی بود که با دست خالی در برابر دشمن ایستادند.

نقش رزمندگان اصفهان در شکست حصر آبادان

نجیمی اضافه کرد: در شکست حصر آبادان، بخش مهمی از عملیات توسط رزمندگان استان اصفهان انجام شد و نیروهای اصفهانی در محورهای مختلف شرق کارون نقش مؤثری داشتند. شهیدانی همچون حسین خرازی، احمد کاظمی و مرتضی قربانی و رزمندگان تحت فرماندهی آنان در شرایطی وارد میدان شدند که هر لحظه احتمال شهادت وجود داشت و نمونه‌های فراوانی از ایثار و فداکاری آنان در تاریخ دفاع مقدس ثبت شده است.

این فرمانده لشکر مقدس ۱۴ امام حسین(ع) یادآور شد: صدام تصور می‌کرد با تکیه بر ارتش بعث و حمایت قدرت‌های خارجی می‌تواند جمهوری اسلامی را شکست دهد، اما محاسبات او درباره مردم و رزمندگان ایران اشتباه بود. در عملیات شکست حصر آبادان، نیروهای عراقی در شرق کارون در مدت کوتاهی عقب رانده شدند و تعداد زیادی از تجهیزات دشمن نیز به غنیمت رزمندگان درآمد.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، قدرت‌های خارجی نیز در برابر جمهوری اسلامی قرار داشتند و حتی پیش از آغاز جنگ تحمیلی، آمریکا با عملیات طبس تلاش کرد مستقیماً علیه انقلاب اسلامی اقدام کند؛ اما این عملیات با شکست مواجه شد. این حادثه از نگاه حضرت امام خمینی(ره) جلوه‌ای از امداد الهی بود و ایشان تأکید داشتند که شن‌ها مأمور خدا بودند.

ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید

نجیمی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف امروز ما این است که اجازه ندهیم حماسه‌ها و تجربه‌های شهدا به دست فراموشی سپرده شود. اگر نسل جدید بداند جوانانی که در دفاع مقدس حضور داشتند چگونه با ایمان و اخلاص در برابر دشمن ایستادند، می‌تواند بسیاری از مسائل و دشواری‌های زندگی امروز را با الگو گرفتن از آنان پشت سر بگذارد.

رزمنده دفاع مقدس تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بر ثبت و نگارش خاطرات شهدا و رزمندگان تأکید داشته‌اند و معتقدم این آثار صرفاً متعلق به نویسندگان نیست، بلکه متعلق به شهدا و ملت ایران است؛ ملتی که هشت سال در برابر دشمنی ایستاد که قدرت‌های مختلف جهان از آن حمایت می‌کردند.

پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: امروز نیز نباید در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای موجود، راه و آرمان شهدا را فراموش کنیم. باید صبر و استقامت را پیشه کنیم و بدانیم که حفظ عزت، استقلال، امنیت و هویت دینی کشور نیازمند همان روحیه‌ای است که رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس از خود نشان دادند.

نجیمی اضافه کرد: بسیاری از شهدا پس از نماز، سجده شکر به جا می‌آوردند و بر انجام نمازهای نافله نیز اهتمام داشتند. این رفتارها نشان می‌دهد که سبک زندگی شهدا تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شد، بلکه ایمان، عبادت، شکرگزاری و ارتباط با خدا بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آنان بود.

این فرمانده لشکر مقدس ۱۴ امام حسین(ع) یادآور شد: اگر روزی ما از دنیا رفتیم و نسل‌های آینده با عزت و افتخار زندگی کردند، باید بدانند امنیت و آرامش امروز تا حد زیادی مرهون ایثار کسانی است که جان خود را فدا کردند. نسل امروز باید به گلزارهای شهدا مراجعه کند و از این گنجینه‌های معنوی برای مسیر زندگی خود بهره بگیرد.