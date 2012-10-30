  1. سیاست
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

دیدار حدادعادل با مصباح یزدی و حسینی بوشهری در قم

دیدار حدادعادل با مصباح یزدی و حسینی بوشهری در قم

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان قم با رئیس موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره) و مدیر حوزه های علمیه قم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی صبح امروز به منظور دیدار با آیت الله مصباح یزدی، رئیس موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره) و آیت‌الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه قم وارد شهرستان قم شد و پس از دیدار با آیت الله مصباح یزدی با آیت الله حسینی بوشهری دیدار کرد.

گفتنی است در این دیدار مسائل سیاسی روز کشور و لزوم آرامش فضای سیاسی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش مهر، غلامعلی حدادعادل پس از دیدار با دو تن از نمایندگان قم برای سخنرانی در جمع مردم به شهرستان کاشان سفر خواهد کرد.

کد مطلب 1732002

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