به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، خدمات پزشکی رایگان در بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج به شهروندان ارائه میشود.
وی افزود: این خدمات شامل ویزیت رایگان پزشک عمومی، اندازهگیری فشار خون و تست قند خون است.
رئیس بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج بیان کرد: شهروندان میتوانند روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹ برای دریافت خدمات رایگان به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند.
نوری خاطرنشان کرد: بیمارستان جدیدالاحداث شهید دکتر قاضی در خیابان جامجم، روبهروی اداره کار سنندج واقع شده است.
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