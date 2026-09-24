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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

خدمات پزشکی رایگان در بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج ارائه می‌شود

خدمات پزشکی رایگان در بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج ارائه می‌شود

سنندج- رئیس بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج از ارائه خدمات پزشکی رایگان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: شهروندان روز شنبه چهارم مهرماه می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، خدمات پزشکی رایگان در بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج به شهروندان ارائه می‌شود.

وی افزود: این خدمات شامل ویزیت رایگان پزشک عمومی، اندازه‌گیری فشار خون و تست قند خون است.

رئیس بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج بیان کرد: شهروندان می‌توانند روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹ برای دریافت خدمات رایگان به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند.

نوری خاطرنشان کرد: بیمارستان جدیدالاحداث شهید دکتر قاضی در خیابان جام‌جم، روبه‌روی اداره کار سنندج واقع شده است.

کد مطلب 6957487

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