به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، بلیت‌فروشی نمایش «شاه‌کشان؛ روایتی نو از یک تراژدی» به کارگردانی روح‌الله صدیقی و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی از ساعت ۱۲ ظهر امروز دوم مهر در سایت تیوال آغاز شد.

این نمایش از ۸ مهر هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن کُرباکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر در باغ کتاب تهران روی صحنه می‌رود.

«شاه‌کشان؛ روایتی نو از یک تراژدی» یک نمایش در نمایش است که متن کهن را با تاکید بر مفهوم عدالت به عنوان تم اصلی نمایش، به پشت صحنه مرتبط می‌کند.

در توضیح این نمایش آمده است: «بی‌عدالتی در طول تاریخ چون سایه‌ای سنگین همراه انسان بوده‌ است. از گذشته تا امروز ... این زخم کهنه؛ تازه مانده و هر نسل دوباره آن را زندگی می‌کند.»

بازیگران نمایش در نمایش «شاه‌کشان؛ روایتی نو از یک تراژدی» به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از محمد نادری، سمیرا حسینی، عارفه معماریان، مهبد قناعت‌پیشه، نیلوفر پارسا، نوید گودرزی.

همچنین عوامل این اثر نمایشی نیز عبارتند از کارگردان: روح‌الله صدیقی، تهیه‌کننده: آزیتا موگویی، مشاور پروژه: جلال‌الدین دری، مجری طرح: علی تصدیقی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: پانیا تمری، گروه کارگردانی: ملینا پاک ضمیر و ساحل رمضانی، طراح حرکت: کمال رضوی، طراح لباس: هلیا شکری، طراح صحنه: فرشاد یاری، طراح گریم: نازنین امینی، طراح نور: آراد شاکری، منشی صحنه: ملینا پاک ضمیر، طراح گرافیک: محمدصادق زرجویان، عکاس: فرهاد جاوید و مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.