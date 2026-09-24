هشدار شدید اللحن چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جیانگ پین»، سخنگوی وزارت دفاع چین، امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که آمریکا باید در مورد فروش تسلیحات به تایوان «بسیار محتاط» باشد. این اظهارات درست پیش از برگزاری نشست سران دو کشور در واشنگتن میان شی جین‌ پینگ و دونالد ترامپ مطرح شد.

سخنگوی وزارت دفاع چین خاطرنشان کرد که روابط نظامی میان آمریکا و چین باید «پایدار، قوی و مستمر» باقی بماند.

وی افزود: «باید تأکید کرد که تایوان مهم‌ترین مسئله در روابط چین و آمریکا است و حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان، بزرگترین موضوع مشترک میان دو کشور محسوب می‌شود.»

سخنگوی چین همچنین توصیه کرد که دولت آمریکا با پرونده تایوان با «احتیاط بسیار زیاد» برخورد کند.

دولت ترامپ در دسامبر گذشته با یک قرارداد تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری با تایوان موافقت کرده بود که بزرگترین قرارداد از این نوع به شمار می‌رود. با این حال، قرارداد دوم به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار، ماه‌هاست که در حالت تعلیق باقی مانده است.

اظهارات «جیانگ» اندکی پس از آن مطرح شد که دولت تایوان با قدردانی از حمایت‌های آمریکا، بر تداوم همکاری‌ها با واشنگتن پیش از برگزاری این نشست تأکید کرد.

منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار می‌رود رئیس‌جمهور چین در سفر خود به واشنگتن، بر ترامپ فشار بیاورد تا فروش تسلیحات به تایوان را به‌طور کامل متوقف کند. شی روز چهارشنبه وارد واشنگتن شد و این نشست قرار است امروز پنج‌شنبه برگزار شود.

در همین راستا، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره تجهیز تایوان، گفت که دولت آمریکا در حال تلاش برای ایجاد تعادل میان نیازهای دفاعی خود و استراتژی‌های گسترده‌تر است؛ وی همچنین به محدودیت‌های مربوط به ظرفیت‌های تولید و ذخایر تسلیحاتی فعلی اشاره کرد.