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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

منصوری:

کیفیت گوشت دام افزایش می‌یابد/تلاش برای افزیش بهره‌وری در فراورده‌های دامی

کیفیت گوشت دام افزایش می‌یابد/تلاش برای افزیش بهره‌وری در فراورده‌های دامی

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: در راستای تولید محصولات سالم و با همکاری سازمان امور عشایر کشور طرح بررسی امکان افزایش بهره وری فراورده های دامی و کیفیت گوشت در گله های عشایر در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز منصوری پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگارا ن با بیان این مطلب افزود: این طرح در شش استان کشور با هدف افزایش میزان سلامت عشایر و کیفیت گوشت در حال اجرا است.

وی ادامه داد: همچنین با همکاری این موسسه و سازمان امور عشایر کشور طرحی مطالعاتی با هدف افزایش نرخ بره گیری در گله های عشایر در استانهای لرستان، کرمان، کرمانشاه، اردبیل، فارس و خوزستان در حال انجام است.

منصوری اظهار داشت: با اجرای این طرح علاوه بر افزایش درآمد عشایر کشور، دوام سیستم عشایری را نیز خواهیم داشت.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر به ازای هر میش مولد، هفت دهم درصد بره تولید می شود، گفت: با اجرای این طرح در شرایط آزمایشگاهی به ازای هر میش مولد، یک و دو دهم درصد بره تولید خواهد شد و این طرح در حال حاضر در مرحله فارم قرار دارد.

نژاد گاوهای دومنظوره  توسعه می یابد

منصوری با بیان این مطلب افزود: غالب گاوهای موجود در کشور شیرده هستند و این موسسه طرحی را در دست اجرا دارد که نژاد گاوهای دومنظوره شیری و گوشتی را توسعه دهد.

وی ادامه داد: اقدامات اولیه اجرای این طرح در هشت استان کشور شامل استان های شمالی و جنوبی صورت گرفته است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اعلام کرد: در نظر داریم در سال اول 10 هزار راس دام تحت پوشش این طرح قرار گیرند و سالانه 20 درصد به این میزان افزوده شود.

منصوری گفت: با اجرای این طرح و عملیاتی شدن آن گام موثری در تولید شیر و گوشت در کشور برداشته خواهد شد.

کد مطلب 1732105

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