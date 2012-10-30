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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی بوشهر برگزار شد

آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی بوشهر برگزار شد

بوشهر- خبرگزاری مهر: در آیینی با حضور مسئولان، مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و معاون استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استانبرگزار شد و احمد دشتی پس از هفت سال از سمت مدیرکلی میراث فرهنگی استان بوشهر تودیع و سعید آزادشهرکی معارفه شد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: دشتی در مدت هفت سال تصدی این سمت، تمام تلاش خود را به کار گرفت و انتظار می‌رود با حضور آزادشهرکی که از نیروهای متخصص و بومی استان است، شاهد شتاب بیشتر و موثرتر در بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی باشیم.

شاپور رستمی بیان کرد: حوزه گردشگری و میراث فرهنگی یک حوزه گسترده است و استان بوشهر قابلیتهای زیادی در این عرصه دارد که امیدوار هستیم شاهد رشد و پیشرفت در این بخش باشیم.

وی با اشاره به دغدغه‌های استاندار در حوزه گردشگری اذعان داشت: یکی از برنامه‎ها و اولویتهای استاندار بوشهر آزادسازی تمام فضای ساختمانی است که هم اکنون میراث فرهنگی در آن مستقر است.

رستمی افزود: در حال حاضر طبقه دوم این ساختمان در اختیار ستاد سرمایه‎گذاری استان است که مقرر شده این ستاد فضای کنونی که در آن مستقر است را به طور کامل به میراث فرهنگی واگذار کند و استاندار برای این امر وعده داده است.

در این آیین از سوی معاون امور پارلمانی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی کشور، حکم آزادشهرکی به وی ابلاغ و از زحمات احمد دشتی تقدیر شد.

کد مطلب 1732106

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