آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و معاون استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استانبرگزار شد و احمد دشتی پس از هفت سال از سمت مدیرکلی میراث فرهنگی استان بوشهر تودیع و سعید آزادشهرکی معارفه شد.



معاون عمرانی استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: دشتی در مدت هفت سال تصدی این سمت، تمام تلاش خود را به کار گرفت و انتظار می‌رود با حضور آزادشهرکی که از نیروهای متخصص و بومی استان است، شاهد شتاب بیشتر و موثرتر در بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی باشیم.



شاپور رستمی بیان کرد: حوزه گردشگری و میراث فرهنگی یک حوزه گسترده است و استان بوشهر قابلیتهای زیادی در این عرصه دارد که امیدوار هستیم شاهد رشد و پیشرفت در این بخش باشیم.



وی با اشاره به دغدغه‌های استاندار در حوزه گردشگری اذعان داشت: یکی از برنامه‎ها و اولویتهای استاندار بوشهر آزادسازی تمام فضای ساختمانی است که هم اکنون میراث فرهنگی در آن مستقر است.



رستمی افزود: در حال حاضر طبقه دوم این ساختمان در اختیار ستاد سرمایه‎گذاری استان است که مقرر شده این ستاد فضای کنونی که در آن مستقر است را به طور کامل به میراث فرهنگی واگذار کند و استاندار برای این امر وعده داده است.



در این آیین از سوی معاون امور پارلمانی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی کشور، حکم آزادشهرکی به وی ابلاغ و از زحمات احمد دشتی تقدیر شد.