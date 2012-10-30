آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سهشنبه آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و معاون استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استانبرگزار شد و احمد دشتی پس از هفت سال از سمت مدیرکلی میراث فرهنگی استان بوشهر تودیع و سعید آزادشهرکی معارفه شد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: دشتی در مدت هفت سال تصدی این سمت، تمام تلاش خود را به کار گرفت و انتظار میرود با حضور آزادشهرکی که از نیروهای متخصص و بومی استان است، شاهد شتاب بیشتر و موثرتر در بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی باشیم.
شاپور رستمی بیان کرد: حوزه گردشگری و میراث فرهنگی یک حوزه گسترده است و استان بوشهر قابلیتهای زیادی در این عرصه دارد که امیدوار هستیم شاهد رشد و پیشرفت در این بخش باشیم.
وی با اشاره به دغدغههای استاندار در حوزه گردشگری اذعان داشت: یکی از برنامهها و اولویتهای استاندار بوشهر آزادسازی تمام فضای ساختمانی است که هم اکنون میراث فرهنگی در آن مستقر است.
رستمی افزود: در حال حاضر طبقه دوم این ساختمان در اختیار ستاد سرمایهگذاری استان است که مقرر شده این ستاد فضای کنونی که در آن مستقر است را به طور کامل به میراث فرهنگی واگذار کند و استاندار برای این امر وعده داده است.
در این آیین از سوی معاون امور پارلمانی و استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور، حکم آزادشهرکی به وی ابلاغ و از زحمات احمد دشتی تقدیر شد.
بوشهر- خبرگزاری مهر: در آیینی با حضور مسئولان، مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر معرفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سهشنبه آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و معاون استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استانبرگزار شد و احمد دشتی پس از هفت سال از سمت مدیرکلی میراث فرهنگی استان بوشهر تودیع و سعید آزادشهرکی معارفه شد.
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