هیئات مذهبی نقش بسزایی در جذب جوانان به برنامه های فرهنگی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید افضل موسوی در نشست مشترک روسای مدیران دفاتر، شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان استان زنجان افزود: امروز جنگ تمام عیار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و مقام معظم رهبری هم تاکیدات و سفارشات لازم را نیز در این خصوص اعلام کرده اند و لذا همه مسئولین و مردم باید با آگاهی تمام، توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنند.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی نقش به سزایی در جذب جوانان به برنامه های فرهنگی و دینی دارند تصریح کرد : باید از فرصت عید غدیر خم برای جذب مردم به برنامه های فرهنگی بهره لازم را برد و لازم است علما و مبلغین به طور دقیق فلسفه غدیر را برای مردم تشریح کنند .

وی با بیان اینکه در جنگ نظامی مواضع دشمن مشخص است ابراز داشت : در جنگ فرهنگی دشمن در صدد تغییر باورهای دینی و اعتقادات مردم است.

وی یادآور شد: امروز وظیفه هیئات مذهبی حفظ نیروی انسانی در خط انقلاب است و نیروی جوان به دنبال سرچشمه است و هیئات مذهبی باید به عنوان مدرسه مکتبی جوانان را به سمت اسلام بکشانند.

موسوی با اشاره به اینکه هیئات مذهبی با انجام برنامه های محتوایی و جذاب باید نیروهای موجود در جامعه را حفظ و تقویت کنند اظهار داشت: به روز کردن محتوا و اطلاعات هیئات مذهبی از وظایف شورای هیئات مذهبی است و اگر هیئتی به روز نباشد در معرض آسیب قرار می گیرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان در ادامه از تشکیل ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در هیئات مذهبی خبر داد و گفت: به همین منظور بازوبندهای تذکر لسانی تهیه شده که روی آن تذکر لسانی وظیفه همگانی است، حک شده است.

موسوی با اشاره به اینکه اهانت به ادیان امروز در دستور کار دشمن قرار دارد، اظهار داشت: امروز دشمن با جنگ تمام عیار به صحنه آمده و لذا باید با اجرای برنامه های مناسب این توطئه ها را خنثی کرد.

وی همچنین از برگزاری طرح جامع آموزشی برای مسئولین هیئات مذهبی خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان تهیه شده و مسئولان هیئاتی که دوره مدیریت فرهنگی را طی نکنند حق شرکت در انتخابات شورای هیئات مذهبی را ندارد.