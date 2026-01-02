محمد علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اجتماعی اخیر اظهار کرد: متأسفانه در برخی نقاط کشور شاهد صحنههایی هستیم که دل هر دلسوزی را به درد میآورد. دشمن همانند گذشته میکوشد با ایجاد ابهام و غبارآلود کردن فضای جامعه و همچنین بهکارگیری عوامل میدانی خود، وحدت و همبستگی ملت ایران را نشانه بگیرد.
وی با بیان اینکه هیئات مذهبی همواره در بزنگاههای حساس تاریخی نقشآفرین بودهاند، افزود: امروز نیز هیئات، مساجد و مراکز فرهنگی و مذهبی بهترین بستر برای ارتباط چهرهبهچهره با مردم و تبیین درست مسائل هستند و میتوانند سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان اسلام و ایران باشند.
این کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر مسئولیت فعالان مسجدی و هیئتی تصریح کرد: از مهمترین وظایف ما خنثیسازی توطئههای جدید دشمن است؛ توطئههایی که هدفی جز تضعیف نظام جمهوری اسلامی و آسیب زدن به ایران عزیز ندارند. باید این واقعیت در ذهن جامعه نهادینه شود که راهحل مشکلات، نه در اختلافافکنی، بلکه در همدلی، همکاری و پیگیری درست مطالبات نهفته است.
باقری ادامه داد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، اگر مشکلی را میبیند، باید به اندازه توان خود برای حل آن قدم بردارد. پس از تبیین صحیح مسائل، هر نمازگزار، هیئتی، مداح، هنرمند، نویسنده، استاد دانشگاه، دانشجو، کاسب، معلم و دانشآموز میتواند به یک عنصر آگاه و تبیینگر در جامعه تبدیل شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی جمعی خاطرنشان کرد: زمانی که همه اقشار جامعه نسبت به مسئولیت خود آگاه شوند، در برابر نفرتپراکنیها و تحرکات مخرب هوشیار خواهند بود. در این مسیر، هیئات مذهبی کانون جهاد تبیین هستند و نقشی حیاتی در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور ایفا میکنند.
