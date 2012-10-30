برخورد با معدن دارانی که بیش ازمجوز اراضی را تصرف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در سومین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی در خصوص انتشار اطلاعیه هایی که اخیرا در شیراز برای واگذاری زمین ارزان قیمت به مردم منتشر می شود، هشدار داد.

وی گفت: افرادی به قصد سود جویی و فریب مردم اطلاعیه هایی را مبنی بر فروش زمین ارزان قیمت منتشر کرده اند، این در حالی است که طبق بررسی های انجام شده چنین زمین هایی وجود ندارند و یا فاقد کاربری مسکونی و تجاری هستند.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: موضوع برای شناسایی افراد مذکور و برخورد با آنان در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته و در همین خصوص تاکنون چند بنگاه معاملاتی و شرکت های دخیل با دستور قضایی پلمپ شده است.

وی این هشدار را در راستای پیشگیری از سوءاستفاده های مالی افراد سود جو از مردم خواند و از عموم مردم خواست قبل از هرگونه اقدام در خصوص خرید ملک و زمین، اطلاعات خود را از طریق مراجعه به مبادی قانونی از قبیل شهرداری، مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک استان کامل کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با معدن دارانی که بر خلاف قوانین بیش از مجوزهای واگذاری اقدام به تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کنند، برخورد خواهد شد.

خدائیان با تأکید بر نظارت سازمان ها و ادارات متولی امور بر عملکرد معادن استان به خصوص در شهرستان های بوانات، نی ریز و خرم بید افزود: مشاهده شده که در بسیاری از موارد صاحبان معادن بیش از آنچه به آنها مجوز بهره برداری داده شده، زمین های اراضی ملی را تصرف و یا تخریب می کنند که این امر ضمن صدمه به اراضی جنگلی و طبیعی زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: در همین خصوص شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی مصوباتی برای پیشگیری و رفع چنین اقدامات خلاف قانونی به تصویب رسانده است.

خدائیان در جمع مدیران و اعضای شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی تصریح کرد: اداراتی که بدون هماهنگی و خارج از ضوابط و صلاحیت های قانونی خود مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی را صادر می کنند باگزارش سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان در دستور کار دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد گرفت.

رئیس شورای پیشگیری از تخریب اراضی استان فارس همچنین بر اجرای آراء صادره در دستگاه قضایی در خصوص افرادی که بر خلاف قانون اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده اند تاکید کرد.