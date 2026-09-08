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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۸

ورود دادستان زابل به تخلفات شعب عرضه نفت سفید

ورود دادستان زابل به تخلفات شعب عرضه نفت سفید

زابل- در پی شکایات و نارضایتی‌های مردم زابل در خصوص روند توزیع نفت سفید، دادستان این شهر نسبت به اصلاح فوری روند موجود و رعایت حقوق شهروندان هشدار قضایی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وصول گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره برخی تخلفات و نارسایی‌ها در شعب تحویل نفت سفید، از جمله نبود تجهیزات لازم برای سنجش دقیق، عدم استفاده از میل‌دیپ، احراز نشدن میزان واقعی نفت تحویلی به شهروندان و تأخیر در تحویل سهمیه نفت مردم، و به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم شهرستان، صبح سه‌شنبه با همراهی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه زابل، از شرکت نفت و شعب تحویل نفت سفید بازدید میدانی کردند.

غلامرضا دهشیبی، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زابل، با اشاره به نتایج این بازدید اظهار داشت: در این بازدید، هشدار قضایی لازم در خصوص ضرورت اصلاح رویه موجود و رفع تخلفات و نارسایی‌های مشاهده‌شده به مدیر ناحیه نفت زابل ابلاغ شد.

وی افزود: رعایت حقوق شهروندان و ارائه خدمات عادلانه و شفاف در فرآیند توزیع و تحویل نفت سفید، از مطالبات جدی دستگاه قضایی است و متولیان امر موظف هستند نسبت به رفع مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود اقدام کنند.

دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زابل در ادامه خاطرنشان کرد: مهلت ۱۰ روزه‌ای به شرکت نفت زابل داده شده است تا نسبت به رفع نارضایتی‌های مردمی، اصلاح فرآیند تحویل نفت سفید و فراهم کردن تمهیدات لازم برای استفاده از میل‌دیپ و سنجش دقیق میزان نفت تحویلی به شهروندان اقدام کند.

دهشیبی تصریح کرد: چنانچه در مهلت تعیین‌شده اقدامات لازم برای اصلاح رویه موجود و رفع مشکلات صورت نگیرد، دستگاه قضایی وفق مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه، اقدامات قانونی و قضایی لازم را بدون اغماض معمول خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از حقوق عامه و نظارت بر نحوه ارائه خدمات عمومی به شهروندان از وظایف دستگاه قضایی است و گزارش‌های مردمی در این حوزه با جدیت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6940736

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