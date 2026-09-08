پژمان بازغی چگونه به «راه تاز» اضافه شد؟؛ تغییرات در پروژه با وقوع جنگ

پویان کمایی تهیهکننده مستند سفرنامه «راه تاز» که از شبکه سه سیما پخش میشود، درباره حضور پژمان بازغی به عنوان گرداننده این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: پژمان بازغی سابقه اجرا داشته است و با توجه به شناختی که از شخصیت و اخلاق حرفهای او داشتیم از جمله نامزدهای اصلی اجرای این برنامه بود. به ویژه که اهل سفر و طبیعت گردی بود و شناخت خوبی هم از استانهای جنوبی کشور دارد.
وی درباره زمان پخش این برنامه بیان کرد: پخش این سفرنامه مستند از نوروز به بازه زمانی فعلی رسید که چالش هایی داشت ولی با مدیریت منابع به درستی پیش رفت و با همکاری سازمان صدا سیما نگذاشتیم پروژه ناتمام بماند.
وی درباره بازدید از پروژهها در طول مسیر ۱۸۳۰ کیلومتری از چابهار تا اروند، توضیح داد: از ابتدای تولید و حتی پیشتولید تهدیدات بسیاری کشور عزیزمان را تحت تاثیر قرار داده بود ولی همکاری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین استانداریها و فرمانداران چهار استان، باعث شد این مسیر را به انجام برسانیم. تیم تولید «راه تاز» نیز تمامی مجوزهای لازم را دریافت کرده بود.
این تهیه کننده درباره حضور بازیگران نیز بیان کرد: هدف از انتخاب بازیگران در این پروژه یکی به دلیل علاقه مردم به هنرمندان بوده است. از طرفی تلاش کردیم بازدید از پروژههای عمرانی از فضای صرفا رپورتاژی فاصله بگیرد و کار بهعنوان یک سفرنامه جذاب به مخاطب ارائه شود.
وی درباره هزینه های حضور بازیگران در پروژه نیز گفت: مستند سفرنامه «راه تاز» پروژه گرانی نبود. ضمن اینکه هزینههای یک برنامه تلویزیونی با این سبک از قبل پیشبینی شده بود و گروه تولید و تدارکات تلاش خود را در این زمینه انجام دادند اما به دلیل جنگ تحمیلی رمضان و تغییرات در برنامهریزی دچار چالش هایی هم شدهایم که امیدوارم در ارزیابی برنامه در نظر گرفته شود.
کمایی در پایان با اشاره به این چالش ها گفت: با مشورت اتاق فکر برنامه، طراحی و ساختار پروژه از مستند مسابقه به سفرنامه تغییر کرد. جنگ رمضان بر محتوای برنامه به ویژه در استان بوشهر نیز تغییراتی به وجود آورد.
مستند سفرنامه «راه تاز» هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود. همچنین، این مستند علاوه بر شبکه سه، از کانالهای شبکه سحر نیز پخش میشود.
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