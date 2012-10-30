پلیس اقتصادی آرامش تجارت را بر هم می زند

حمید صافدل با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در پاسخ به اینکه آیا تشکیل پلیس اقتصادی و اعلام پیشنهاد آن از سوی ناجا مناسب است گفت: عملا حوزه های نظارتی اقتصادی وجود داشته و در حال فعالیت است و پلیس اقتصادی هم می تواند مکمل این نظارتها باشد ولی باید به صورت غیرمحسوس و غیر تحریک کننده باشد.

وی افزود: به اعتقاد من هر قدر در مسائل اقتصادی با فضای آرامش و کسب و کار و تعامل پیش برویم تاثیر بهتری خواهد داشت. فضای اقتصادی کشور نباید با اهرمهای پلیسی و تند و خشن پیش برود. در کشورهای خارجی هم با تمامی نقاط و ضعف و قوت نمی گذارند این آرامش از بین برود و مانع عدم ثبات می شوند.