به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام رسول حسن یزدی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین دوره مسابقات ورزشی طلاب حوزه های علمیه با همکاری مرکز مدیریت حوزه‎ های علمیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور در تهران برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به رشته های ورزشی این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات در 6 رشته ورزشی شنا، تیراندازی، آمادگی جسمانی، دو و میدانی، تنیس روی میز و کوهنوردی به مدت 3 روز در تهران برگزار می شود.



مسئول شورای مرکزی مسابقات ورزشی حوزه‌‌های علمیه بیان داشت: در این مسابقات 33 تیم طلبگی از استان های کشور متشکل از 660 ورزشکار به مدت سه روز با یکدیگر به رقابت می پردازند.



وی با بیان اینکه داوران و مربیان این مسابقات از طلاب هستند ترویج فرهنگ ورزش و ارتقاء سلامیت را از جمله اهداف این مسابقات عنوان کرد.



حجت الاسلام حسن یزدی اضافه کرد: اولین دوره این مسابقات ده آبان‌ ماه، تا 13 آبان‌ ماه، در مجتمع فرهنگی - ورزشی غدیر تهران برگزار خواهد شد.

