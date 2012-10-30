به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول حسن یزدی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین دوره مسابقات ورزشی طلاب حوزه های علمیه با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور در تهران برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به رشته های ورزشی این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات در 6 رشته ورزشی شنا، تیراندازی، آمادگی جسمانی، دو و میدانی، تنیس روی میز و کوهنوردی به مدت 3 روز در تهران برگزار می شود.
مسئول شورای مرکزی مسابقات ورزشی حوزههای علمیه بیان داشت: در این مسابقات 33 تیم طلبگی از استان های کشور متشکل از 660 ورزشکار به مدت سه روز با یکدیگر به رقابت می پردازند.
وی با بیان اینکه داوران و مربیان این مسابقات از طلاب هستند ترویج فرهنگ ورزش و ارتقاء سلامیت را از جمله اهداف این مسابقات عنوان کرد.
حجت الاسلام حسن یزدی اضافه کرد: اولین دوره این مسابقات ده آبان ماه، تا 13 آبان ماه، در مجتمع فرهنگی - ورزشی غدیر تهران برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول شورای مرکزی مسابقات ورزشی حوزههای علمیه از برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی برای طلاب حوزههای علمیه در تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول حسن یزدی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین دوره مسابقات ورزشی طلاب حوزه های علمیه با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور در تهران برگزار خواهد شد.
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