290 جانباز در بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل بستری هستند

سید ودود سیدشنوا ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از این بیمارستان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: علاوه بر این تعداد جانباز، 306 نفر از بیماران اعصاب و روان غیر جانباز نیز در این بیمارستان بستری هستند.

وی ضریب اشتغال تخت در بیمارستان ایثار اردبیل را 89 درصد عنوان کرد و ادامه داد: مجموع بیماران بستری شده در این بیمارستان در حال حاضر 596 جانباز و بیمار غیرجانباز اعصاب و روان است.

مدیرکل بنیاد شهید استان با اشاره به خریداری و راه اندازی تجهیزات سیستم HIS در این بیمارستان، از کسب رتبه اول بیمارستانهای روانپزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس ارزشیابی مرکز بهداشت روانی بنیاد خبر داد.

بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل

وی بیشترین خدمات ارائه شده در این بیمارستان را روانپزشکی و بالینی برشمرد و متذکر شد: در همین راستا امسال دو متخصصین روانپزشکی برای افزایش سطح کیفی خدمت رسانی به جانباز بستری جذب شده است.

سیدشنوا با اشاره به اجرای طرح حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در این بیمارستان تصریح کرد: طی شش ماهه اول سال جاری 280 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و روان شناسی دانشگاه آزاد در قالب قراردادهای آموزشی از این مرکز بهره مند شده اند.

وی برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی جانبازان، کلاسهای آموزشی کارکنان و 118 نفر از جانبازان، برگزاری اردوهای درمانی و تفریحی با حضور 867 جانباز، فعالیتهای عمرانی و خدماتی و... را از مهمترین فعالیتهای این بیمارستان عنوان کرد.

بیمارستان تخصصی روانپزشکی شهید پاریاب استان اردبیل در سال 75 به مساحتی بالغ بر هشت هکتار در یکی از زیباترین مناطق شهر اردبیل در مجموعه تفریحی و گردشگری دریاچه شورابیل تاسیس شده است.

بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل

این بیمارستان از سال 1382 و برای نه سال متوالی موفق به اخذ عنوان بیمارستان درجه یک از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شده و نیز براساس ارزیابی کارشناسان مرکز بهداشت روانی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در بین بیمارستانهای روانپزشکی تحت پوشش بنیاد حائز رتبه اول می باشد.

مدیرکل بنیاد شهید استان با بیان اینکه بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل دارای چهار بخش بستری روانپزشکی است، یادآور شد: اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، ای سی تی، دندانپزشکی ، اسپیرومتری، کاردرمانی، روانپزشکی و مشاوره، مددکاری، کتابخانه تخصصی و داروخانه از دیگر بخشهای فعال این بیمارستان است.

وی با اشاره به فعالیت 170 پرسنل بنیادی، قراردادکار معین، قرارداد پاره وقت در این مرکز، باراز امیدواری کرد با استمرار و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات درمانی، رفاهی و... شاهد افزایش رضایت مندی جانبازان به عنوان قشر معظم جامعه باشیم.

