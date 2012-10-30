صدای خراسان در 64 سالگی 24 ساعته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آصفی یزدی در نشست خبری ظهر سه شنبه در سازمان صدا وسیمای خراسان درباره برنامه های "شبکه زیارت" و فعالیت های صورت گرفته به منظور 24 ساعته شدن پخش برنامه های صدای این مرکز اظهار داشت: اولین صدای که از طریق امواج رادیوئی به گوش خراسانی ها رسید در سال 1327 بود که توسط لشکر12 خراسان درشب های جمعه و به مدت محدودی پخش می شد.

وی افزود: اکنون در سال 1391 به همت مسئولان صدا و سیما و تلاش متخصصان این رسانه ملی شاهد آماده شدن صدای خراسان رضوی "شبکه زیارت" برای پخش برنامه ها به صورت 24 ساعته هستیم.

وی بیان کرد: صدای مرکز خراسان تا به امروز روزانه بین 11 تا 13 ساعت برنامه تولیدی داشته است که با توجه به نیاز جامعه و ضرورت افزایش برنامه ها این مقدار تولید در حال حاضر به 16 تا 18 ساعت افزایش یافته است.

وی با تاکید به فرمایشات مقام معظم رهبری در باره اقتصاد مقاومتی افزود: این مقدار افزایش تولید در برنامه های صدای استان بدون افزایش هزینه ها انجام پذیرفته است.

آصفی یزدی گفت: 70 درصد برنامه های که در صدای خراسان و از طریق رادیو"زیارت" پخش خواهد شد تولید مرکز و الباقی به صورت تامین و همچنین تکرار برنامه ها خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به قدمت رادیو و پخش امواج از طریق فرستنده در استان اظهار داشت: اولین صدایی که از طریق امواج به گوش مردم در خراسان رسید توسط یک برنامه رادیویی که لشکر12 خراسان جمعه شب برای سرگرمی مردم اجرا می کرد با یک فرستنده کوچک با پهنای باند کم قابل دریافت بود.

وی بیان کرد: از سال 1383 برنامه های صدای استان از آنالوگ به دیجیتال تغییر داده شد و همین مسئله ضمن باز کردن دست مسئولان در افزایش شبکه های رادیویی کیفیت پخش ودریافت این برنامه ها را افزایش داده است.

معاون صدای مرکز صدا وسیمای خراسان رضوی از پخش برنامه های شبکه "زیارت" به صورت 24 ساعته از 10 آبانماه و همزمان با سالروز ولادت سلا له پاک نبی اکرم حضرت هادی(ع) خبر داد.

وی افزود: برنامه های متنوعی همچون کودک ونوجوان،ارتباط مستقیم مخاطبان با حرم مطهرامام هشتم(ع) سبک زندگی، قرآن، مسابقه وسرگرمی، حمل ونقل و ترافیک، توسط این شبکه به زائران و مجاوران و حتی بعضی از مخاطبان کشورهای اطراف یا دیگر نقاط جهان ارائه خواهد شد.