80 درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش سامانه دیجیتال قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نهاوندی ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی در باره فعالیت های صدا و سیمای خراسان رضوی در محل اداره کل این سازمان برگزارشد گفت: فرستنده ها و تجهیزات نصب شده برای راه اندازی و افزایش سطح پوشش برنامه های صدا وسیما احتیاج به بودجه زیادی دارد.

حجت الاسلام نهاوندی اظهار داشت: سازمان صدا و سیمای استان با هزینه کردن مبلغ 51 میلیارد ریال موفق به راه اندازی شبکه 24 ساعته صدا و خرید و نصب تجهیزات دیجیتال شده است.

وی افزود: این مبلغ باید از طریق اعتبارات استانی و ملی تامین شود که سهم اعتبارات استانی تاکنون محقق نشده است.

مدیر کل صداو سیمای استان گفت: تاکنون 57 درصد از جمعیت استان تحت پوشش سامانه دیجیتال قرارداشته اند که با افزوده شدن شهرهای گناباد، نیشابور و کلات نادر 63 درصد استان زیر پوشش سامانه قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: تصمیم گیری و اولویت بندی درباره راه اندازی شبکه های دیجیتال، شهرهای استان در تهران انجام می شود و صدا وسیمای مرکز تصمیم گیرنده اصلی درمورد اولویت نصب و راه اندازی سامانه دیجیتال استان است.

وی افزود: شهر مشهد با توجه به تعداد زائرانی که به صورت شبانه روز وارد این شهر می شوند شهری زنده است و نیاز به یک رسانه بیدار و پویا دارد.

وی بیان کرد: سازمان صدا و سیمای استان شعار تحول در تولید و شکوفایی در محتوا را در دستور کار خود قرار داده است و برهمین مبنا گام های پیشرفت و توسعه را می پیماید.

حجت الاسلام نهاوندی افزود: "شبکه پایتخت معنوی" با رویکرد خدمت و برنامه سازی به منظور ارتقاء فرهنگ اسلامی و رضوی و پیدا کردن هویت مستقل، در سال 1389 موفق به 24 ساعته کردن برنامه های این شبکه شد.

وی بیان کرد: اکنون و در آستانه عید غدیر همگام با فرا رسیدن میلاد با سعادت امام هادی (ع) صدای خراسان رضوی نیز به صورت 24 ساعته فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین از پیوستن همزمان شهرهای گناباد، نیشابور و کلات نادر به سامانه دیجیتال صدا و سیما در سالروز ولایت پربرکت امام هادی(ع) خبر داد و افزود: یک ایستگاه دیجیتال نیز در منطقه خلج شهر مشهد نصب و همزمان با ولادت آن امام همام در روز چهار شنبه 10 آبانماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.