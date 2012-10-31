خودداری الهام از تایید انتصاب خود به سخنگویی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور که در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان سخنگوی جدید قوه مجریه انتخاب شد، در جمع خبرنگاران در خصوص انتخاب خود به عنوان سخنگوی دولت نه آن را تایید و نه تکذیب کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران که از وی تایید خبر انتصاب به عنوان سخنگوی دولت در جلسه امروز هیات دولت را خواستار شدند، گفت: بنده باید پیشاپیش عید غدیرخم را به شما تبریک بگویم اگر بنا شد در قالب سخنگوی دولت در خدمت شما اصحاب رسانه باشم، حتما به سوالاتتان پاسخ خواهم داد.

الهام در پاسخ به این سوال که آیا دیگر سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نخواهد بود، افزود: خیر، این گونه نیست، وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنان سخنگوی اقتصادی دولت است.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت خبر انتصاب الهام به سخنگویی دولت را تایید کرد.