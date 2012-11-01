جواد احمدی، مدیر روابط عمومی خانه مداحان اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها، ضمن بیان این خبر گفت: همچنین نخستین استدیوی تخصصی در این خانه تأسیس شده است.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: به صورت گسترده با همایش پیرغلامان اباعبدالله(ع) همکاری داریم که هر سال توسط سازمان صدا و سیما در یکی از شهرهای کشور برگزار می شود که همایش امسال هم هفته بعد در اردبیل برگزار می شود.

راه اندازی سایت خانه مداحان

احمدی با اشاره به اینکه از دیگر برنامه های خانه مداحان کشور، راه اندازی سایت خانه مداحان است، بیان کرد: این سایت دارای قسمتهای مختلفی است که دارای بانک اشعار و بانک اطلاعاتی مداحان است. در بانک اطلاعات مداحان، اطلاعات و مشخصات تمامی مداحان عضو خانه مداحان درج شده است و حتی بخشی کوتاه از صدای آنها نیز در بانک اطلاعاتی قرار داده می‌شود.

وی درباره اهداف راه اندازی بانک اطلاعات مداحان افزود: با توجه به اینکه خانه مداحان کشور فراگیر شده است و مردم از وجود آن مطلع شده‌اند، تماس‌های زیادی با این مرکز گرفته می‌شود که برای دعوت از یک مداح برای حضور در جلسات مذهبی‌مان باید چه کاری انجام دهیم.

احمدی ادامه داد: با راه اندازی این بانک اطلاعاتی مردم می‌توانند با شنیدن صدای مداحان، هریک را که می‌خواهند برای مراسم‌های مذهبی خود دعوت کنند. تاکنون بیش از ۲۰۰ مداح به ترتیب حروف الفبا عضو این بانک اطلاعاتی شدند. انتشار «ستایشگران نور» به صورت فصلنامه هم از دیگر فعالیتهای ماست، چاپ کتابهای تخصصی مقتل تحقیقی سیدالشهدا(ع)، ساختارگرایی روضه، قافیه در شعر فارسی و ... از دیگر فعالیتهای ماست.

وی در مورد برنامه های آتی هم اظهار داشت: همان طور که تأکید مقام معظم رهبری این است که ما امروز با جبهه جنگ نرم مواجه هستیم. همچنین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم در خانه مداحان تصریح کرد که مداحان یکی از مهمترین سنگرهای حبهه جنگ نرم هستند که در این زمینه هم به طور متوالی شاهد هستیم که شبکه های مختلف بیگانه مداحی را تخریب می کند که هدفشان همان تحریب اصل دین است.

احمدی با اشاره به اینکه شبکه های تحلیلی خبری و سیاسی خارجی جلسات مداحی ما را نقد می کنند، گفت: این وضعیت نشان دهنده دشمنی آنها با دین است. در دیگر برنامه های آتی سرفصلهای مختلف جنگ نرم بررسی می شود و در قالب مداحی پیاده می شود.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم آتی، پیرو صحبتهای مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی است که امیدواریم بتوانیم در مورد این موضوع هم کار کنیم و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی جامه عمل بپوشانیم.