پیشرفت ۲۲ درصدی پروژه پل جدید بزرگراه بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی پروژه پل جدید بزرگراه بعثت با هدف جمع‌آوری پل قدیمی و ناایمن این بزرگراه و احداث دومین پل طبقاتی پایتخت در این محور، از آبان ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در حال حاضر ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پل اصلی جدید بزرگراه بعثت به طول ۱۳۸۷ متر و عرض ۲۶ متر به صورت رفت و برگشت طراحی شده و سه خط تندرو در هر مسیر را پوشش می‌دهد. این پل در حدفاصل بوستان بعثت تا غرب خیابان شهید رجایی در حال اجراست.

در قالب این پروژه، اجرای یک دستگاه پل رمپ شمالی به طول ۱۰۷۳ متر از خیابان بخارایی شمالی تا غرب خیابان رجایی، یک دستگاه پل رمپ جنوبی به طول ۴۱۰ متر در حدفاصل شرق خیابان رجایی تا غرب خیابان بخارایی، یک دستگاه پل دوربرگردان شرق به شرق در محدوده انبار غله و همچنین اجرای یک زیرگذر در امتداد خیابان شهید رجایی پیش‌بینی شده است. این زیرگذر، شمال و جنوب خیابان شهید رجایی را از زیر بزرگراه بعثت به یکدیگر متصل خواهد کرد.

برای اجرای پل جدید بزرگراه بعثت، ۴۰۹ تیر پیش‌ساخته مورد نیاز است که تاکنون حدود ۱۹۰ تیر ساخته شده است. همچنین از مجموع ۳۶۷ حلقه شمع مورد نیاز پروژه، ۱۵۰ شمع اجرا شده است.

در بخش سازه‌ای پروژه نیز در مجموع ۱۱۷ شمع ستون، ۱۲ ستون دروازه‌ای و ۳۴ ستون نیلوفری پیش‌بینی شده است.

این پروژه در حال حاضر در ۷ جبهه کاری فعال است و اولویت‌های اجرایی آن شامل اجرای پل اصلی شمالی و پل دسترسی خیابان بخارایی است. عرشه پل رمپ بخارایی نیز در حال ساخت بوده و برخی قطعات آن به کارگاه منتقل شده است.

نصب تیرهای پیش‌ساخته بتنی پل اصلی شمالی از اردیبهشت ماه

بر اساس برنامه زمان‌بندی پروژه، عملیات لیفت و نصب ۲ قطعه از این پل در نیمه شهریور ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد. همچنین نصب تیرهای پیش‌ساخته بتنی پل اصلی شمالی از اردیبهشت ۱۴۰۵ از محدوده بوستان بعثت آغاز شده است.

با تغییر در طراحی پل طبقاتی بزرگراه بعثت، مقادیر قابل ملاحظه‌ای از سطح استملاک کاهش یافته است. بر اساس طراحی جدید، ۵۰ درصد کاهش هزینه عملیات اجرایی و در نتیجه کاهش زمان اجرای پروژه پیش‌بینی شده است.

در بخش رفع موانع ملکی و تأسیساتی نیز اقدامات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر ۱۳۸۸۱ مترمربع معارضین نهادی و ۱۰۶۹۳ مترمربع معارضین غیرنهادی باقی مانده است. البته تملک ساختمان مخابرات در سال گذشته انجام شده است.

اجرای این پروژه با هدف جمع‌آوری پل قدیمی و ناایمن بزرگراه بعثت و احداث پل طبقاتی جدید، علاوه بر ارتقای ایمنی، به روان‌سازی ترافیک در بزرگراه بعثت و معابر پیرامونی کمک خواهد کرد.