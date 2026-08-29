به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در همایش «همراهان امید، سفیران توانمندی» که با حضور جمعی از خیرین، بازنشستگان، فرهنگیان و فعالان حوزه آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد، بر ضرورت تقویت عدالت آموزشی، آموزش فراگیر و توسعه خدمات تخصصی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد.

قاسمی با اشاره به اهمیت نظام تعلیم و تربیت به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تحول در جامعه گفت: هدف استکبار جهانی در جنگ تحمیلی، هدف قرار دادن کانون‌های تحول جامعه، به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌ها بود؛ چراکه دشمن تصور می‌کرد با ضربه زدن به مراکز علمی و آموزشی می‌تواند شالوده نظام تعلیم و تربیت کشور را متزلزل کند.

وی با اشاره به حمله به مدرسه شهدای میناب و دانشگاه صنعتی شریف افزود: دشمن با هدف قرار دادن مراکز آموزشی و علمی، درصدد ضربه زدن به آینده کشور بود، اما جامعه تعلیم و تربیت ایران نشان داد که در برابر تهدیدها و بحران‌ها از ظرفیت بالایی برای تاب‌آوری برخوردار است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در این تجربه، تاب‌آوری آموزشی را به خوبی تمرین کرده بودیم و در جریان جنگ رمضان نیز آموزش و پرورش نه تنها تعطیل نشد، بلکه با تقویت بسترهای آموزش مجازی، از جمله شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی، فرآیند تعلیم و تربیت با رویکردی هدفمند ادامه پیدا کرد.

آموزش و پرورش استثنایی، مصداق بارز عدالت آموزشی

قاسمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش استثنایی، این حوزه را یکی از مصادیق بارز تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: توجه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است و میزان توانمندی هر جامعه را می‌توان در نحوه ارائه خدمات به افراد دارای نیازهای ویژه سنجید.

وی تصریح کرد: اگر جامعه‌ای نتواند خدمات شایسته و مناسب را به افراد با نیازهای ویژه ارائه دهد، در واقع خود آن جامعه دچار معلولیت و ناتوانی است. معاون وزیر بر ضرورت حرکت جدی در مسیر توسعه آموزش فراگیر تأکید کرد و آموزش فراگیر را «هسته اصلی» فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی دانست.

قاسمی همچنین توجه به آموزش‌های مهارتی، تربیت‌بدنی، مهارت‌های هنری، اختلالات یادگیری و دانش‌آموزان دیرآموز را از دیگر اولویت‌های مهم در این حوزه عنوان کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی تخصصی و متناسب با نیازهای هر گروه از دانش‌آموزان تأکید داشت.

تأکید بر حکمرانی مشارکتی و نقش خیرین و بازنشستگان

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت حکمرانی مشارکتی در نظام تعلیم و تربیت، نقش خیرین، بازنشستگان و گروه‌های مردمی را در توسعه و ارتقای آموزش و پرورش استثنایی بسیار مهم دانست. وی با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است، اظهار کرد: دولت و آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌توانند همه ظرفیت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات آموزشی و توانبخشی را فراهم کنند و حضور خیرین، فرهنگیان بازنشسته، خانواده‌ها و نهادهای مردمی می‌تواند بخش مهمی از این مسیر را هموار کند.

گفتنی است در این همایش، از جمعی از خیرین و بازنشستگان که در مسیر حمایت از آموزش و پرورش استثنایی و توانمندسازی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نقش‌آفرینی کرده‌اند، تجلیل و قدردانی شد