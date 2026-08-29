به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی اظهار کرد: در ادامه اقدامات مدیریت شهری برای ساماندهی مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و نگهداری پسماند و ارتقای بهداشت محیط، عملیات شناسایی و جمع‌آوری این مراکز با مشارکت شهرداری ناحیه ۳ در محدوده خلازیر، کوچه رضوان، اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، سه گاراژ فعال در زمینه جمع‌آوری و نگهداری غیرمجاز پسماند خشک شناسایی و جمع‌آوری شد و پسماندها و ضایعات موجود با استفاده از حدود پنج دستگاه کامیون از محل خارج و منتقل شد.

مهرابی با بیان اینکه حجم پسماند و ضایعات جمع‌آوری‌شده از این مراکز حدود ۴ تن برآورد شده است، گفت: «فعالیت مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و دپوی پسماند علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و نازیبایی محیطی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات بهداشتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شود؛ از این رو ساماندهی این مراکز به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.»

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های غیرمجاز دپو و تفکیک پسماند، بهبود وضعیت نگهداشت شهری و ارتقای پاکیزگی و بهداشت محیط در محلات منطقه انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: پایش نقاط مستعد دپو و تفکیک غیرمجاز پسماند در سطح منطقه با همکاری نواحی ادامه خواهد داشت و در صورت شناسایی موارد مشابه، اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود.