  1. هنر
۱۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

فرصتی مغتنم برای دانشجویان/

پورحسین: پخش آثار مستند دانشجویی را حمایت می‌کنیم

پورحسین: پخش آثار مستند دانشجویی را حمایت می‌کنیم

پس از آن که این امکان فراهم شد تا فیلم‌های مستند آماتور و غیرحرفه‌ای در برنامه‌ی "نردبان" شبکه مستند سیما پخش شوند و با نظر مخاطبان بهترین آنها انتخاب شوند، این بار قرار است شبکه مستند سیما میزبان جشنواره آثار نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای دانشجویی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورحسین مدیرشبکه مستند سیما در این باره اعلام کرد: شبکه مستند آمادگی دارد تا با برگزاری جشنواره دانشجویی، از پخش آثار مستند دانشجویی و نیمه حرفه ای حمایت و بهترین آثار را از میان مستندهای ارسال شده به شبکه مستند سیما انتخاب کند.

وی از امکان نمایش این مستندها از شبکه مستند سیما خبر داد و اظهار کرد‌: فیلم‌های مستند آماتور، آثار خوبی هستند که درعین حال به حدی از استاندارد نرسیده‌اندکه حق رایت آن‌ها توسط تلویزیون خریداری شود. به همین دلیل ما امکانی فراهم کرده‌ایم که این آثار از شبکه مستند سیما پخش شوند و در صورتی که تعداد فیلمهای مستند دریافت شده به حد نصاب برسد بخش وی‍ژه ای برای نمایش مرتب این آثار از شبکه حتی به صورت روزانه تدارک دیده خواهد شد.

پورحسین اظهار امیدواری کرد با برگزاری این جشنواره  ، دانشجویان مستعد رشته فیلمسازی فرصت دیده شدن پیدا کنند و ارتباط درستی بین شبکه مستند سیما و مستندسازان آینده به وجود آید.

کد مطلب 1734238

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